El Rally Nacional pide a sus diputados que dejen todos los grupos de Facebook que transmiten comentarios racistas

A raíz de las revelaciones de los medios en los días, Jean-Philippe Tanguy gritó en escándalo en BFM-TV. “Podemos estar en miles de grupos, no lo veas, no lo sigas”, argumentó al diputado del Rally Nacional (RN) para justificar la presencia de sus camaradas en un grupo de Facebook donde los mensajes barrieron como “Árabes afuera”, “Francia está dirigida por judíos sionistas” O “Estamos extrañando a un chico con un bigote pequeño. Habría terminado muy rápido. Lo siento, olvidé su nombre”.





Finalmente, este martes 17 de junio, el Secretario General del Grupo RN en la Asamblea Nacional Renaud LaBaye aseguró que había pedido a sus diputados que dejaran a todos los grupos de Facebook que se hicieron eco de los racistas, antisemíticos, islamófobos o comentarios homofóbicos, incluidos los mencionados con jordan Bardella con Jordan Bardella, Según la información de FranceInfo.





La minimización fue, sin embargo, fue un buen tren. El RN había querido disminuir su alcance, aunque varios de sus ejecutivos y funcionarios electos eran administradores de algunos de estos grupos, lo que implica una responsabilidad por la moderación. “De ellos, muestra una forma de amateurismo”lamentó con AFP un diputado de RN, que no fue atacado, deplorando eso “Los moderadores no hacen su trabajo”.





Nueve diputados de RN involucrados





El vicepresidente del partido de extrema derecha Sébastien Chenu también denunció en FranceInfo a principios de junio A “Explotación política”según él “Hecho al propósito, porque en la idea está detrás de nunca poder hablar por ejemplo de problemas de inmigración”. “No somos ultras, somos activistas patrióticos, consideramos que es la nación la que es el crisol de la pertenencia republicana, cualquiera que sea su religión, su color de la piel, su origen, su condición social, su sexualidad”continuó en un falso arco iris.





Una retórica de eufemización en el eco “Oveja de granos” por Jordan Bardella, una expresión dedicada por el presidente del RN para evocar a sus problemáticos camaradas en el momento de las elecciones legislativas de 2024. También era una cuestión de “Torpeza” o “Ignorancia” de “Gente valiente” Para la fiesta de fiesta lejana marine le Pen. “Oveja negra, hay en todas partes”continuó el 4 de julio en BFM-TV y RMC. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” había identificado al menos cien de estos “Oveja de granos” En ese tiempo.









Esta vez nuevamente, luego, después de la minimización, el RN tuvo que tomar medidas frente a funcionarios del partido (ejecutivos y diputados, que no reaccionaron o no moderaron las palabras de este grupo a los 11,500 miembros. In total, nine deputies of the RN belonged to it: Nicolas Dragon (deputy for Aisne), Christian Girard (Alpes-de-Haute-Provence), René Lioret (Côte-d’Or), Caroline Colombier (Charente), Nathalie Da Conceica Carvalho (Essonne), Pascal Markowsky (Charente-Maritime), Pascale Bordes (Gard) Robert-DeHault (Haute-Marne) y Monique Griseti (Bouches-Du-Rhône).