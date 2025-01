El presupuesto inicial de 2024 renovado de manera idéntica en 2025 por decreto en el “Diario Oficial”

A la espera de la adopción de un presupuesto para 2025, el gobierno renovó las autorizaciones de compromiso abiertas por la ley de finanzas inicial de 2024 mediante un decreto publicado en el «Diario Oficial» este martes 31 de diciembre.









“Después de la promulgación” de una ley especial el 20 de diciembre, este decreto asigna créditos a los ministerios para 2025 “renovando los abiertos en la ley de finanzas inicial para el año 2024 por el Parlamento”se explica en el documento.





En la presentación de su proyecto de presupuesto para 2025, el anterior gobierno de Michel Barnier indicó que esto correspondía a un gasto estatal de 492,9 mil millones de euros.





Estos créditos son superiores a lo previsto por el gobierno anterior, que preveía un ahorro de más de 7 mil millones de euros con respecto al presupuesto inicial de 2024, con la esperanza de reducir el déficit público. Pero la censura del gobierno Barnier por parte de la Asamblea Nacional el 4 de diciembre impidió la promulgación de este proyecto de presupuesto.





El nuevo Primer Ministro, François Bayrou, dijo el 19 de diciembre que esperaba que se aprobara un presupuesto “a mediados de febrero”sin embargo ser “seguro que llegaré allí”. había indicado que se iría “la copia que se votó” en el Parlamento antes de la censura del gobierno de su predecesor.





El impuesto sobre la renta no aumentará el 1ejem Enero





A la espera de que este presupuesto esté en debida forma, el Parlamento adoptó a mediados de diciembre una ley especial que permite al ejecutivo recaudar impuestos, gastar créditos sobre la base del presupuesto de 2024 y pedir prestado para financiar el Estado y la Seguridad Social.





Esta ley especial, promulgada el 20 de diciembre por el presidente Emmanuel Macron, no permite practicar la tradicional indexación por inflación de la escala del impuesto sobre la renta. Como resultado, sin un nuevo presupuesto, 380.000 nuevos hogares corren el riesgo de estar sujetos al impuesto sobre la renta y millones de contribuyentes pagarán más.









a las 1ejem En enero, esta ausencia de presupuesto para 2025 no tendrá, sin embargo, un impacto inmediato sobre los franceses, a quienes no se les cobrará más, indicó el Ministerio de Cuentas Públicas a la Agence France-Presse. Sin embargo, el aumento del impuesto sobre la renta puede aparecer más tarde, en el momento de la declaración del impuesto sobre la renta en primavera, si para entonces no se aprueba ningún presupuesto.





En una entrevista concedida a “la Tribune Dimanche”, el nuevo ministro de Economía, Eric Lombard, quiso ser tranquilizador. “Tendremos un presupuesto que incluirá una indexación de la escala”dijo. “Los franceses que hoy no pagan el impuesto sobre la renta no lo pagarán mañana”aseguró también.