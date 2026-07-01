El Ministro de Educación Nacional se niega a prohibir la expresión “régimen de Vichy” en los planes de estudios escolares

No se trata de reescribir los libros de texto escolares para adaptarlos a las sensibilidades locales. Éste es, en esencia, el mensaje enviado este miércoles por el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, a Frédéric Aguilera, alcalde (LR) de Vichy. El concejal, que exigió la desaparición de la expresión “régimen de Vichy” de programas escolares, se opuso a un llamado al orden histórico en medio de un interrogatorio al gobierno en la Asamblea Nacional, este miércoles 1 de julio.

“Terminología utilizada por los historiadores” para nombrar el régimen del mariscal Pétain que gobernó Francia, desde Vichy, entre 1940 y 1944, “no pretende ser modificado únicamente por los programas de Educación Nacional”estimó este miércoles 1 de julio el Ministro de Educación Nacional.

“El régimen de Vichy es descrito así por los historiadores y, en su momento, también por los General de Gaulle (…), entonces no estamos en una nueva nomenclatura”recordó Edouard Geffray durante la sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional.

La polémica surgió a principios de semana, luego de la transmisión de una asignatura del diplomado de historia-geografía que invitaba a estudiantes de secundaria a “presentar las características del régimen de Vichy”. Una redacción que no agrada al alcalde de la localidad. En una carta abierta dirigida al ministro, el concejal pidió un cambio “Programas y materias de examen para que nuestros hijos aprendan por primera vez que este régimen se llamaba Estado francés. »

“No fue un detalle administrativo. Fue una elección política. Al abandonar voluntariamente el nombre de República Francesa, el mariscal Pétain y su gobierno afirmaron su deseo de romper con la República, sus instituciones y sus valores.insistió el concejal.

Desde su elección en 2014, Frédéric Aguilera ha hecho de esta semántica su caballo de batalla, reaccionando sistemáticamente, especialmente en las redes sociales, en cuanto se asocia a su municipio con los excesos del “Estado francés”.

Ante los diputados, el ministro desestimó el argumento, recordando que se trataba de“una convención histórica bastante banal para asociar una ubicación geográfica con un evento que ocurrió allí o con un lugar desde el cual fue administrado”.

“Cuando hablamos de la Batalla de Verdún o de la Batalla de Dunkerque, no equiparamos a Dunkerque y Verdún sólo con estas batallas. En el extranjero, cuando hablamos de los Acuerdos de Munich o las Leyes de Nuremberg, tampoco equiparamos (estas ciudades) con estos aterradores acontecimientos históricos.enumeró Édouard Geffray.

Y para concluir con una actualización conmemorativa: “Por otra parte (…) está muy claro que el régimen del Estado francés, o el régimen de Vichy, fue efectivamente una traición nacional y colectiva y que nada podría obviamente reducir este período de traición ni a la ciudad de Vichy sola, ni a fortiori a lo que es hoy”.