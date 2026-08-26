El ruido insoportable de la motosierra: “Escuchamos los cortes en la madera, el árbol y el bosque herido”

Un mirlo, el canto de un simpático reyezuelo, el ronroneo lejano de un sistema de ventilación, el “bip” de un camión de bomberos dando marcha atrás… A la sombra de los árboles del campus de Buffon, en 5mi En el distrito de París, donde se encuentra su laboratorio de investigación, Jérôme Sueur, de 54 años, no puede evitar otear todos los ruidos que le rodean. “Deformación profesional”se disculpa el profesor del Museo Nacional de Historia Natural. Para comprender el comportamiento de los animales y comprender el estado de la biodiversidad, el ecoacústico escucha la naturaleza. Al pasar horas grabando sonidos, principalmente en el bosque, el autor de una “Historia natural del silencio” (Actes Sud, 2023) y “Fronteras vivas. De la porosidad del mundo, de las células a los ecosistemas” (2026) notó rápidamente la abrumadora huella del hombre en los paisajes sonoros naturales. Y ha desarrollado numerosas obsesiones contra ciertos ruidos antropogénicos.

“El sonido de la motosierra, errático, representa bien el objeto: arranca, acelera, se detiene y vuelve a empezar. Se oyen los cortes en la madera. Tan pronto como lo percibo, casi siempre a lo lejos, veo el árbol y el bosque herido…