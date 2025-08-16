¿El mar Mediterráneo pronto a 30 ° C? Cinco preguntas sobre la ola de calor marina histórica actual





La onda de calor que actualmente afecta a Francia se extiende al mar Mediterráneo y podría aumentar su temperatura a 30 ° C, o más, en los próximos días, especialmente fuera de la Côte d’Azur. Un primero desde 2003.





• ¿Han variado mucho las temperaturas superficiales del mar Mediterráneo este verano?





Desde el comienzo del verano, la temperatura de la superficie del mar Mediterráneo ha convertido el yo-yo. Ya en junio, durante la primera ola de calor de verano, el agua estaba a 5 ° C por encima de lo normal, según datos del programa europeo Copernicus Marine. La temperatura de la superficie promedio había alcanzado los 23.8 ° C.





A finales de julio, ocurrió el fenómeno opuesto: el termómetro solo mostró 17.5 ° C en la superficie del Mediterráneo, bajo la influencia de un mecanismo llamado “Avivinamiento”que consiste en un elevador de aguas más profundas, generalmente más frías, en la superficie bajo el efecto del viento. La temperatura de la superficie había caído hasta 15 ° C, el agua era más fría que la del Mar del Norte o el Báltico.









A mediados de agosto, el episodio abrasador que afecta a Francia nuevamente calienta el Mediterráneo. Según el meteorólogo Paul Marquis, cuestionado por “Le Parisien”, “Podemos esperar que sea a 29 ° C o 30 ° C el próximo fin de semana (15 de agosto) y tal vez incluso hasta 31 ° C al comienzo de la próxima semana”. Una temperatura nunca alcanzó.





• ¿Qué tan rápido es responsable el cambio climático de calentar el Mediterráneo?





El fenómeno de la onda de calor marina designa una temperatura de la superficie que excede durante varios días 25 ° C, 26 ° C o 27 ° C, en un espacio extendido. “Lamentablemente, estos fenómenos no han sido excepcionales durante cuatro o cinco años”lamenta al oceanógrafo François Sarano al “parisino”. “Lo que se preocupa es que estos episodios ocurran antes y antes y son más que largos”explica Jean-Baptiste Sallee, Director de Investigación de CNRS, en “Ouest-France”.





Debido al calentamiento global vinculado a las actividades humanas, la frecuencia de las ondas de calor marino se ha duplicado desde 1982, y su intensidad ha aumentado, activa en 2019 un informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre Evolución Climática (IPCC). En promedio, el Mediterráneo gana 0.4 ° C por década y ahora conoce cuatro olas de calor por año por año, contra uno hace cuarenta años, informa “Le Monde”.





• ¿Qué consecuencias tendría el agua a 30 ° C sobre la biodiversidad?





Tales episodios conducen a cambios visibles en los ecosistemas marinos, poniendo en peligro ciertas especies emblemáticas del Mediterráneo. A nivel local, algunas poblaciones simplemente están amenazadas con extinción. En el verano de 2022, mientras que la temperatura de las aguas superficiales del Mediterráneo francés había saltado, las especies de esponjas marinas fueron erradicadas de ciertas profundidades. “Fue la primera vez que usé el término” extinción “”subrayado durante un episodio anterior de la onda de calor marino Tháerry Pérez, investigador de CNRS en el Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología Marina y Continental, con el “Nuevo OBS”. “En agosto, dos meses después de la ola de calor, nada había sobrevivido. E incluso hoy, más de 20 metros de profundidad, podemos contarlos con los dedos de una mano en la costa de Marsella”, Explicó.









• ¿Deberíamos temer la proliferación de especies invasoras?





Alentados por aguas cada vez más calurosas, cientos de especies invasoras adaptadas a altas temperaturas, del Mar Rojo, han invadido el Mediterráneo oriental a través del Canal de Suez, lo que molesta los ecosistemas, según los científicos. En septiembre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura (FAO) alertó sobre la presencia de al menos “900 especies no nativas” que se han convertido en residencia allí, “De los cuales más de la mitad permanentemente”. Este es, por ejemplo, el caso de los peces de león (millas), una bribón de 26 cm en promedio con aletas manchadas largas.





Este “Tropicalización” del Mediterráneo también podría tener lugar en los próximos años a través del Estrecho de Gibraltar, lejos del Canal de Suez, estiman los autores de un estudio publicado en abril de 2024 en la revista científica estadounidense PNAS. Según un escenario climático intermedio, el calentamiento del Océano Atlántico podría para 2050 llevar ciertas especies a subir desde las costas sur de África occidental hasta el Mediterráneo occidental, predecir los autores del estudio. En un escenario más pesimista, alerta, el Mediterráneo incluso será “Completamente tropicalizado” En el horizonte 2100.





Las ondas de calor marino también promueven la proliferación de “Bacterias termo dependientes”como Vibrio. La falta de oxígeno en el agua, causada por el aumento del calor también puede permitir que se desarrollen especies tóxicas. Este es el caso, por ejemplo, de Ostreopsis, una alga microscópica que puede causar tos, irritación de la piel o trastornos gástricos se desarrolla tanto y que la Agencia Nacional para la Seguridad de los Alimentos, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) emitió una advertencia en junio de 2023. Estas algas tropicales llegaron en el Meditráneo de hace twenty años y se propagó para 2018 en France en la franca en el Medio.





• ¿Puede esta temperatura alta ayudar a crear desastres naturales?





Además de las amenazas a los ecosistemas marinos, el aumento en el mercurio del mar conduce a un aumento en la evaporación, propicio para la formación de tormentas, tormentas eléctricas o lluvias extremas. En septiembre de 2023, un “Medicane” – de la contracción entre “Mediterráneo” Y “Huracán” (” huracán ” En inglés) – había golpeado a Libia: la tormenta Daniel había dejado 4,333 muertos y aproximadamente 8,540 desaparecieron.









El calor en la superficie del agua que causa una evaporación muy fuerte, el mar se vuelve más salado, más denso y más pesado, lo que provoca agua superficial caliente a las profundidades. “Cuando este agua caliente sale en Gibraltar y se encuentra en el Océano Atlántico, esto ayuda a modificar todas las corrientes marinas oceánicas. Esto modificará por completo todo el clima del planeta”concluye François Sarano.