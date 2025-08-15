Australia reconocerá el estado de Palestina, “romper el ciclo de violencia en el Medio Oriente”

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 8:12 am

actualizado el 11 de agosto de 2025 a las 10:05 am Lectura: 2 min.







Australia reconocerá el estado de Palestina con motivo de la Asamblea General de la ONU en septiembre, el primer ministro Anthony Albanese anunció el lunes 11 de agosto, seguido por otros países como Francia, el Reino Unido y Canadá.





“Una solución a dos estados es la mejor esperanza de que la humanidad rompa el ciclo de violencia en el Medio Oriente y conduzca al final del conflicto y los sufrimientos” En Gaza, el jefe laborista del gobierno laborista dijo en la prensa en Canberra.





Y agregar: “Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a su propio estado”. “La paz solo puede ser temporal” Mientras los israelíes y los palestinos no tengan sus estados, dijo.









La guerra en la Franja de Gaza, lanzada después del ataque sin precedentes contra el movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, reavivó las inclinaciones a reconocer el estado de Palestina. Anthony Albanese dice que ha recibido garantías de la autoridad palestina, de modo que“No hay lugar (se da) a los terroristas de Hamas en ningún futuro estado palestino”.





Tres cuartos de los Estados miembros de la ONU reconocen a Palestina





Las presiones internacionales se acentúan en el gobierno israelí para encontrar un resultado en el conflicto, lo que condujo a una seria crisis humanitaria en el asediado enclave palestino, donde viven unos 2.4 millones de personas. La violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, también se ha intensificado desde el comienzo de la guerra en Gaza.





A finales de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció su intención de reconocer el estado de Palestina con motivo de la sesión de 80ᵉ de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, con la esperanza de crear una dinámica colectiva en este sentido. Una decisión que “Recompensas terroristas”luego juzgó al primer ministro israelí Benyamin Netanyahu, en referencia al ataque el 7 de octubre. Estados Unidos, el primer apoyo de Israel, tiene por su parte “Firmemente” rechazado “Imprudente”.









Unos días después, Canadá también expresó su intención a favor de un estado de Palestina. El Reino Unido también ha anunciado que lo reconocería, a menos que Israel asumiera una serie de compromisos, incluido el de un alto el fuego en la Franja de Gaza.





En total, tres cuartos de los Estados miembros de la ONU reconocen el estado de Palestina, proclamado por la gerencia palestina en el exilio a fines de la década de 1980. Este acto diplomático fue llevado a cabo por una docena de países desde el comienzo de la guerra en Gaza.





Nueva Zelanda está pensando en el reconocimiento





A finales de julio, Australia y otros 14 países occidentales, incluidos Francia y Canadá, habían ” invitado “ La comunidad internacional para reconocer un estado de Palestina. Este lunes, también es Nueva Zelanda, cerca de Australia, quien dijo que pensaría en septiembre reconocer un estado de Palestina.









Mención “Desastre humanitario” En progreso en Gaza, el jefe de diplomacia Winston Peters dijo: “Tenemos la intención de evaluar la pregunta (del reconocimiento del estado de Palestina, la nota del editor) y actuar bajo los principios, valores e intereses nacionales de Nueva Zelanda.» El ministro dijo que se anunciaría una decisión en la ONU en septiembre.



