"Calendario bastante corto", sin ocupación ... los anuncios de Netanyahu que quieren "terminar el trabajo"





El nuevo plan israelí para conquistar la ciudad de Gaza “No pretendas ocupar Gaza”dijo el domingo 10 de agosto, Benyamin Netanyahu, creyendo que es el “La mejor manera de terminar la guerra” que ha estado furioso durante veintidós meses en el territorio palestino.









“Hoy hemos logrado gran parte del trabajo. Tenemos alrededor del 70 al 75 % de Gaza bajo el control militar israelí»dijo el primer ministro israelí durante una conferencia de prensa en Jerusalén. “Pero todavía tenemos dos bastiones restantes: estos son la ciudad de Gaza y los campamentos” desde el centro de la tira de Gaza. “No tenemos otra opción para terminar el trabajo”justificó.





• Un plan de cinco puntos “para el día después de Hamas”





Según el plan validado por la firma de seguridad israelí el viernes 8 de agosto, el ejército “Se prepara para tomar el control de la ciudad de Gaza”destruido en gran medida en el norte del territorio, “Mientras distribuye ayuda humanitaria” Fuera de áreas de combate. El nuevo plan “No pretendas ocupar Gaza, sino a desmilitarizar a Gaza”él repitió.





“Se establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para evitar futuras incursiones terroristas. Se establecerá una administración civil en Gaza, buscando vivir en paz con Israel. Este es nuestro plan para el día después de Hamas”resumió el primer ministro.









“Primero, desarme Hamas. Segundo, todos los rehenes son liberados. Tercero, Gaza es desmilitarizado. Cuarto, Israel ejerce control de seguridad preponderante. Y quinto, una administración civil pacífica no israelí. (…) Esto es lo que queremos ver en Gaza “recapituló.





• Hamas y la ONU se consideran responsables de la falta de comida





“Lo haremos primero permitiendo que la población civil deje de manera segura las zonas de combate para ir a áreas seguras designadas”O “Se proporcionarán en abundancia de alimentos, agua y atención médica”dijo el primer ministro israelí. “En los últimos meses, Hamas ha saqueado violentamente camiones para la población civil palestina. Crearon deliberadamente la escasez”dijo.





“Y la ONU se negó sistemáticamente, hasta hace poco, a distribuir los miles de camiones que dejamos entrar en Gaza. Por lo tanto, nuestro problema es que hemos tenido toneladas de alimentos recolectados pero no distribuidos, pudriéndose al costado de la frontera de Gazaouie, porque la ONU fue y siempre se reacio a entregarlos a todos”dijo.









“Designaremos corredores protegidos” para la distribución de la ayuda en la tira de Gaza y “Aumente el número de sitios de distribución de ayuda GHF” (Fundación privada apoyada por Estados Unidos e Israel), agregó Benyamin Netanyahu, quien también prometió más “Air gotas” ayuda.





• Hamas también responsable de la destrucción en Gaza





Ha atribuido la enorme destrucción a Gaza, visible desde el aire, a “Trampas” Dejado por Hamas en áreas y túneles habitados cavados debajo de los edificios. El ejército debe destruir la infraestructura atrapada. Al igual que con la destrucción de los túneles de Hamas, esto ha llevado al colapso de muchos edificios de superficie, dijo el primer ministro.









• Israel “ganará con o sin el apoyo de otros” países “





El primer ministro denunció una campaña global de mentiras contra Israel. “Las únicas personas hambrientas deliberadamente en Gaza hoy son nuestros rehenes, hambrientos de Hamas Monsters”. Israel “Gana la guerra” en Gaza “Con o sin el apoyo de los demás” País, dijo. Benyamin Netanyahu es objeto de presiones internacionales, pero también interna. En primer lugar, desde sus aliados en el poder, pero también de la oposición y decenas de miles de israelíes que nuevamente descendieron en las calles de Tel Aviv para demostrar el sábado 9 de agosto.





Por otro lado, ha multiplicado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “Realmente aprecio el apoyo del presidente Trump a lo largo de esta guerra en siete frentes, su magnífica cooperación en la batalla para detener la amenaza existencial de Irán, su apoyo en todo momento y su actual apoyo”comentó. “Dice dos cosas. Dice que los 20 rehenes deben ser liberados. Y dice que Hamas no debería estar allí. Y creo que él, como yo, reconoció el hecho de que hubo privación en Gaza debido a Hamas. Hamas fue la causa. Y lo que tenemos que hacer es superar esto. Así que trabajamos juntos para llegar allí”agregó.





• pagLea de periodistas internacionales autorizados para ingresar a Gaza





El primer ministro israelí también afirmó haber dado al Ejército para autorizar a un mayor número de periodistas de la prensa internacional para trabajar bajo su control en la Franja de Gaza. “Hemos decidido y ordenado a los militares que inviten a periodistas extranjeros, más periodistas extranjeros, muchos”él aseguró.





“Hay un problema para garantizar la seguridad, pero creo que se puede hacer de manera responsable y cautelosa para preservar su propia seguridad”agregó, diciendo que la directiva había sido dada “Por dos días”. Sin embargo, no dio otros detalles. Solo unos pocos medios de comunicación, seleccionados, ingresaron a bordo (en “inserción”) con el ejército israelí, sus informes están sujetos a una estricta censura militar.



