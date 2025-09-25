El humorista denuncia a un “gobierno antiamericano”, Trump amenaza





Donald Trump no ha terminado con su chivo expiatorio. Después de una suspensión de su programa por haber criticado al presidente estadounidense, seguido de una semana de agitación, el humorista Jimmy Kimmel reemplazó valientemente frente a las cámaras el martes 23 de septiembre por la noche, como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo. La información que no ha escapado de Donald Trump: el inquilino de la Casa Blanca se apresuró a amenazar al difusor ABC incluso antes del comienzo del espectáculo.









La semana pasada, el desalojo de Jimmy Kimmel causó un vasto debate en los Estados Unidos sobre la relación de Donald Trump con los medios de comunicación. De hecho, el programa del humorista, que mezcla información y entretenimiento, había sido suspendido después de las palabras de Jimmy Kimmel. El humorista había indignado el campamento Trumpist al acusar el derecho estadounidense de explotar políticamente el asesinato del influyente Charlie Kirk, asesinado por un año de 22 años que parecía tener opiniones izquierdistas, según sus padres republicanos.





El jefe del Audiovisual Gendarme (FCC) estadounidense, Brendan Carr, había tomado la controversia al implicar que podía retirar su licencia de los canales que transmiten el programa. Los comentarios de Jimmy Kimmel fueron “Molesto” Y “Indelicados”juzgó a Disney el lunes al anunciar el regreso del programa a su canal ABC, después “Conversaciones reflejadas con Jimmy”. El gigante del entretenimiento justificó la suspensión temporal decidida el miércoles por el deseo “Para evitar exacerbar una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”.





• Atrás escrito por todo el planeta





Unas horas antes de su programa el martes, Kimmel publicó en Instagram una foto de él con el productor Norman Lear, quien murió en 2023, conocido por su defensa de la libertad de expresión. “Extraño a este chico hoy”escribió dando el tono de su discurso de apertura.





Desde los primeros minutos de su regreso a la televisión el martes por la noche, el humorista se propuso agradecer a todos los que lo apoyaron toda la semana, “Especialmente aquellos que no apoyan lo que digo en mi programa, pero que apoyan mi derecho a decirlo en todos los casos”dijo, citando al senador republicano Ted Cruz, quien defendió su libertad de expresión. “No creo que ya haya dicho eso algún día, pero Ted Cruz tiene razón”sonrió Jimmy Kimmel.









Al mismo tiempo, tenía derecho a una ovación del público que estaba llorando “¡Jimmy, Jimmy!” »» Mientras contaba cómo todo el planeta lo llamaba para apoyarlo. “Alemania incluso me ofreció un trabajo. ¿Te das cuenta? Incluso un país que en el pasado ha sido tan autoritario me dijo” ¡ven aquí! ” »» bromeó al humorista.





Jimmy Kimmel luego castigó la calificación de la administración Trump como“Antiamericano” Un gobierno que amenaza a los artistas. “Un gobierno que amenaza con silenciar a un actor que al presidente no le gusta es antiamericano”dijo.





• Amenazas de Trump contra ABC





Antes del espectáculo, Donald Trump acusó a ABC de “Distribuir una mierda positiva para los demócratas al 99 %”y Jimmy Kimmel para ser “Otro brazo DNC”El Comité Nacional Democrático, en su red social de verdad.









“Creo que vamos a probar ABC al respecto. Veamos cómo lo haremos. La última vez que los persiguí, me dieron $ 16 millones”escribió el líder estadounidense.





• boicotear de ciertos canales





Sin embargo, el programa no será accesible para todos los hogares estadounidenses, porque varias docenas de canales locales continúan boicotizando al anfitrión, crítico incansable del presidente estadounidense. Nexstar y Sinclair, dos grupos con docenas de canales locales que dibujan en los programas ABC, en el proceso anunciaron que ya no se retransmitirían “¡Jimmy Kimmel Live!” ». Ante esta crisis, Disney había suspendido el programa para todo el país.





A pesar del regreso a la antena del humorista, los dos grupos de protesta han decidido hasta ahora mantener su boicot. La semana pasada, Sinclair había afirmado notablemente que Jimmy Kimmel se disculpará.