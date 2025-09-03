Después de las amenazas de Trump, la UE recuerda haber tenido el “derecho soberano” de regular la tecnología

Publicado el 26 de agosto de 2025 a las 3:14 p.m.

La UE tiene el “Ley soberana” Para regular la tecnología, dijo la Comisión Europea el martes 26 de agosto en respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer deberes aduaneros a los países que, según él, se dirigen a las compañías tecnológicas estadounidenses.









Bruselas también tiene “Firmemente refutado” La acusación de que las compañías estadounidenses fueron atacadas deliberadamente por estas reglas digitales.





Rechazo de las acusaciones de censura





El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacó enérgicamente a los países u organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles aduaneros y restricciones de exportación.





Si no citó directamente a la Unión Europea, de hecho tiene el arsenal legal más poderoso del mundo para regular la tecnología digital, en particular dos textos emblemáticos, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). El DSA tiene como objetivo proteger a los usuarios europeos imponiendo bonos y restricciones a su poder en las plataformas.









“Es la ley soberana de la UE y sus Estados miembros regular las actividades económicas en nuestro territorio al tiempo que respeta nuestros valores democráticos”dijo el portavoz del ejecutivo europeo, Paula Pinho.





La Comisión Europea también rechazó las acusaciones de censura lanzadas por la administración Trump y los gigantes tecnológicos, llamándolos como “Totalmente mal”.