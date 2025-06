El alojamiento de “tettles” afecta a más y más personas

Tiempo de lectura: 1 min.



En un informe publicado por The Foundation for the Housing of Desventadiced, la organización enfatiza que el 42 % de los franceses sufrieron calor en su alojamiento en 2024, mientras que el verano no fue particularmente abrasador. Se presentará un proyecto de ley transpartidista en los próximos días en la asamblea.