El agua contaminada por PFAS: un colectivo de 400 personas presenta una queja en Haut-Rhin

El lunes se presentará una queja contra X ante el fiscal de Mulhouse por un colectivo de 400 personas que denuncian la contaminación por contaminantes eternos del agua del grifo de la aglomeración de Saint-Louis (Haut-Rhin), anunció este abogado el jueves 31 de julio.





“Durante dos años, tanto la aglomeración de Saint-Louis como su operador privado (Veolia) proporcionaron agua contaminada a tasas particularmente altas que se consideran las más importantes en Francia” dijo André Chamy, abogado de los residentes locales.





En esta aglomeración de 80,000 habitantes, 60,000 personas se ven afectadas por estos problemas de suministro.









En su queja, el colectivo denuncia la presencia de contaminantes eternos (PFA) que excede con creces la tasa autorizada de 0.1 microgramos por litro. “Al menos desde abril de 2023, los análisis públicos han revelado la no conformidad del agua, especialmente en Blotzheim, Saint-Louis, Hésingue, Bartenheim, etc., con tasas de hasta 0.459 microgramos por litro”¿está escrito en la queja que AFP podría consultar?





Esta queja se basa en los jefes de “Endanger deliberado de la vida de los demás”, “Distribución de un producto dañino para la salud”, “Delitos ambientales” Y “Infactuar a la regulación de la salud”.





Uso de “espuma anti-fuego”





El 25 de abril, la prefectura de Haut-Rhin anunció la prohibición del consumo de agua del grifo para personas sensibles en 11 municipios ubicados cerca del aeropuerto Franco-Swiss en Basilea Mulhouse.





La presencia de PFA en el agua potable se detectó a fines de 2023, según la prefectura, y la población había sido informada, por correo, en enero de 2024, “Sin ninguna restricción decidida en esta etapa, en espera del consejo de la experiencia científica nacional”.









Según la prefectura, esta persistente contaminación “Está vinculado al uso que se pasa en la plataforma del aeropuerto de espuma anti-fireta que contiene PFA”.





El argumento me refuta Chamy: “Estas espumas no se han utilizado durante nueve años en el aeropuerto de Basele-Mulhouse y no veo por qué estos problemas de contaminación tampoco están presentes en Orly o Roissy”. El colectivo también exige el reembolso de las facturas de suministro de agua.