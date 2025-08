“Los presuntos defensores de Europa son en realidad los graves”

La observación es trágica, y se lleva de un extremo al otro del espectro político: la Unión Europea (UE) capitulada ante los Estados Unidos de Trump. Incapaz de protegernos, (el presidente de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen yacía sin siquiera luchar. Sí, era necesario pelear y todavía es necesario liderarlo. ¿Pero cuál? ¿El del proteccionismo de espejo del de Trump? ¿O el de un cambio profundo en nuestra concepción de la economía y el comercio? No estar confundido en el camino a tomar es la clave para reducir las devastadoras lógicas del mercado y el internacional neofascista.





Al firmar el acuerdo el 27 de julio, la UE ofreció un puente de oro en los Estados Unidos, en detrimento y desafío a los pueblos europeos. Ella no sabía cómo mejorar sus activos frente al regreso de la depredación imperialista. Ella no podía imaginar otra forma que la del capitalismo desenfrenado. El resultado es siniestro: los impuestos aduaneros se multiplican por tres, mientras que los compromisos de inversión en todo el Atlántico son contados por cientos de miles de millones de dólares. Con una bomba climática: la compra de gas de esquisto para 750 mil millones. Y una consecuencia esperada en Europa: aún más austeridad presupuestaria. Incluso el pensamiento dominante estrangula.





El primer ministro deploró “Un día oscuro”. Como si fuera solo un comentarista. Como si no pudiera hacer que se escuchara otra voz por Francia. Mientras tanto, pagamos la adición salada muy salada de una construcción europea basada en la lógica del mercado y eludiendo la soberanía popular. Esta construcción europea tan querida para François Bayrou, Emmanuel Macron y sus amigos. Los que también han promovido tanto a la OTAN, y con él nuestra dependencia de Estados Unidos en asuntos de defensa, haciéndonos hoy tan febril en las negociaciones.





Estos presuntos defensores de Europa son en realidad los graves, y son muy difíciles de lanzar la más mínima estrategia para el futuro hoy. Son solo los lacanos de una oligarquía globalizada que aplasta el poder público, el producto de todo, desprecia las clases populares y la democracia. Y cuando el internacional neofascista avanza con su supuesta libertad en el hombro, que es solo la de los mercados y el dominante, nuestros gobernantes se convierten en biunours tontos y peligrosos. No ven el alcance de la transformación que se producirá para resistirla.









Hoy, no hay escasez de voces, incluso entre las adquiridas por los estándares neoliberales, para deplorar la carnicería de este acuerdo totalmente asimétrico y declararse a favor de las represalias. Frente a una suelta sin fe o ley como Trump, sin duda: tienes que levantarte y ganar independencia. Europa no tiene motivos para ser sujeto. Tiene activos sólidos contra los Estados Unidos, que depende mucho del mercado europeo. Hubiera sido suficiente actuar mejorando las regulaciones y los aranceles aduaneros, en particular al gravar a Gafam, para producir efectos lo antes posible. Pero esta actitud defensiva elemental no constituye un proyecto político, ni para nosotros ni para el mundo. Defiende a los asaltos comerciales externas no dice qué otra modalidad de organización comercial y, por lo tanto, social y ambiental, queremos.





Sí, tienes que rastrear una ruta completamente diferente. ¿Preferencia europea y/o francesa frente a “hacer que América sea grande de nuevo”? ¿O el lanzamiento de la jungla económica y el gran movimiento del mundo? Una cosa es protegernos, otra es apresurarse en el juego de poderes que defienden sus intereses contra los de los demás. Replicarse frente a la ley de la más fuerte, sí, por supuesto. Entra en la guerra comercial y mejore la oposición de los intereses de los pueblos y los trabajadores de acuerdo con su pertenencia nacional, no. Porque estos últimos tienen un enemigo común: la oligarquía capitalista que quiere reducir en todas partes las condiciones de empleo y prefiere su consumismo a nuestro ecosistema y a nuestros deseos. Y desde la guerra comercial hasta la guerra, puede haber muy pocos pasos.









Es por eso que la competencia generalizada, dentro de Europa, como a escala global, de aquellos que solo tienen su fuerza laboral es un callejón sin salida dramático. Esta es la razón por la cual los tratados de libre comercio, que organizan las reubicaciones de producción, con vertidos sociales, ambientales y fiscales organizados por los estados en beneficio de una minoría, constituyen una herida abierta para nuestras sociedades. Es por eso que, frente al chantaje trumpista, la única salida es cambiar su lógica.





Reubicar, demarchandizar, pilotar nuestra economía con el bien común para la brújula, pensar en los intercambios internacionales sobre la base de la cooperación al respetar los límites del planeta: este es el significado de lo que tenemos que construir. La UE ha erigido una competencia libre y no distorsionada en identidad cuando es nuestra tumba. Puso el paquete en la competitividad de sus exportaciones cuando es la demanda interior lo que debe satisfacerse. La economía de proximidad debe ser apoyada activamente. Es el más virtuoso para el planeta, proveedor de trabajos no reelocables y más adecuado para satisfacer nuestras necesidades diarias fundamentales. La reindustrialización y la inversión en nuestros servicios públicos son parte de esta perspectiva, lo que garantiza el acercamiento entre la producción y el consumo, lo que crea empleos útiles y duraderos, lo que permite la independencia y la soberanía.









Este camino es concreto. Se supone extender la esfera no del mercado en lugar de endurecerla y maltratarla. Para detener los tratados de libre comercio para desarrollar acuerdos de cooperación basados en el cumplimiento de los límites planetarios y la dignidad de los productores de riqueza. Para gravar las ultra -tesas y multinacionales en lugar de participar por impuestos ventajosos y ayuda pública en abundancia y sin contrapartes. Compartir recursos y riqueza creando bienes comunes de la humanidad.





Si hay algo que no quiero importar de los Estados Unidos, es la imaginación proteccionista trumpista. En el “America First”, resistirse por un “primer europeo” o cualquier otra “preferencia nacional” es correr el riesgo de coquetear con la narración de la extrema derecha y durar un tiempo frente a los asaltos de los depredadores. Tengamos cuidado de no desdibujar los rodamientos, la imaginación y oponernos a la coherencia alternativa que toma su fuente en el espíritu públicoes decir, una economía de agrupación que respeta el planeta.