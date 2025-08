Los valores, la imagen en el mundo, la identidad misma de Israel también están en juego en la tortura de Gaza

Niños esqueléticos en medio de las ruinas. Cientos de miles de personas torturadas por el hambre y la sed. Las personas que ya mueren por eso, en docena, cientos quizás, miles pronto, mientras que las bombas continúan matando a otros y las distribuciones demasiado raras de la ayuda alimentaria degeneran como tiroteos mortales contra los civiles.





No es tan frecuente que 111 organizaciones humanitarias, incluidas Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde y Oxfam International, denuncen un “Mass Famine”. Acaban de hacerlo para alertar sobre lo que ocurre hoy en el corazón del verano, en el XXImi siglo, en una banda de Gaza al borde de la asfixia. Y es de temo que el “Breaks tácticos” Anunciado por Israel bajo la presión de la comunidad internacional para permitir que se envíen un poco de comida, pero aún no hay periodista, no cambiar mucho a esta situación apocalíptica.





Lo que está sucediendo en Gaza es un “Película de terror”resumió al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Una película interminable que el mundo observa, aterrorizado, siguiendo las imágenes de Nightmare que nos llega desde este enclave separado del resto del planeta. Casi dos años después del comienzo de la guerra en Gaza, hubo casi 60,000 muertos, incluidos casi 18,000 niños y más de 140,000 heridos.









De hecho, en este contexto de emergencia vital, Francia, a través de la voz de Emmanuel Macron, finalmente reconocerá al estado palestino antes de la ONU en septiembre. Y es en las mismas circunstancias trágicas que el Reino Unido y Canadá acaban de anunciar que también podrían hacer este gesto histórico. Con una retórica inquietante que no retrocede antes de ninguna paradoja, Israel y sus seguidores, especialmente en el extremo derecho y parte de la derecha francesa, se rebelan contra una decisión simbólica que recompensaría “Violencia”. Comprender: la de Hamas y las masacres terroristas abyectas que cometió en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, matando a casi 1,200 personas y capturando 251 rehenes.





El reconocimiento de un estado palestino solo tiene sentido en el del estado israelí





Obviamente es todo lo contrario. Francia siempre ha condenado a las masacres de Hamas. Ella siempre ha recordado el derecho de Israel a existir y defenderse de sus enemigos. El reconocimiento de un estado palestino, que la extrema derecha israelí quiere sabotear a toda costa, solo tiene sentido en el del estado israelí, que Hamas sueña con suprimir: esta posición equilibrada es la de Francia desde 1967. Los hablantes que se permiten invocar al hombre de Gaulle de Gaulle todo el tiempo podrían tener la honestidad de recordarlo, en lugar de la reducción de la red de Benyamin. Como dijo Albert Camus, debes saber “Luchar por su verdad y tener cuidado de no matarla de las mismas armas que está defendido”.





Finalmente, esta posición francesa es también la del “campo de paz”, que nuestro periódico siempre ha defendido y de la cual la ex embajadora israelí Elie Barnavi recuerda con elocuencia, en nuestras páginas, que él “No ha desaparecido” en su país. No hay otro campamento para elegir, contra los fanáticos de todas las rayas. Entonces, contra los supremacistas israelíes que, lejos de tener como prioridad, la liberación de los raros rehenes de Hamas aún vivos, ahora claramente desean expulsión a los habitantes de Gaza y la anexión de Cisjordania.









Nadie debería estar equivocado. El destino, los valores, la imagen en el mundo, la identidad misma de los israelíes también están en juego en esta crisis abominable que socava a todo el Medio Oriente. El escritor Jean Hatzfeld, este escriba incansable del genocidio de Ruanda y sus consecuencias, lo ha formulado perfectamente en “Le Monde”: “Una amenaza pesa sobre el pueblo palestino, que son masacrados, pero también es una renuncia a Israel a lo que era. Es una inflexión del destino de estos dos pueblos, en el que Israel puede ser autoestructante». Ya lo hemos escrito aquí, debe repetirse: nada puede justificar qué se ha convertido en el martirio de Gaza. Ni en el pasado, ni en el presente, ni especialmente en el futuro, si queremos que todos puedan vivir en paz y seguridad algún día.