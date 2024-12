El 83% de los franceses temen graves inundaciones

Descifrado Según este nuevo barómetro de las transiciones, las mortíferas inundaciones en España han preocupado a los franceses, y en particular a los ejecutivos, el 90% de los cuales teme que se produzca el mismo fenómeno en Francia.

¿Cómo perciben los franceses los desastres climáticos ocurridos en España? Según nuestro barómetro de las transiciones HEC París-Viavoice-«le TV BUS Canal de comunicación urbana», las lluvias torrenciales y las inundaciones mortales en la región de Valence han tenido un profundo impacto en la opinión pública: el 90% de los ejecutivos y el 83% de los franceses en general temen que Un fenómeno similar se producirá en Francia en los próximos meses o años. Un tercio de los encuestados incluso lo temen mucho.

La comprensión de los mecanismos del calentamiento global continúa avanzando. Ya sea por su origen humano, su amplitud (+ 1,5°C de aquí a 2030), el aumento del nivel de los océanos o la ausencia de una conexión demostrada entre el calentamiento global y la recurrencia de las inundaciones, tres cuartas partes de los franceses conocen las respuestas correctas. Sin embargo, un tercio de los encuestados cree que las innovaciones tecnológicas representan una de las principales soluciones al cambio climático. Opinión que ningún estudio científico valida.

Tras el anuncio gubernamental del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), los franceses encuestados esperan principalmente medidas relativas a la agricultura (37% de la muestra), el desarrollo urbano (36%) y la salud (35%). Los ejecutivos también subrayan la necesidad de actuar para desarrollar medios de transporte adaptados (34% de la submuestra). Mientras la crisis inmobiliaria hace estragos, el 41% de los franceses y el 39% de los ejecutivos consideran que es necesario darle prioridad y, por tanto, construir, aunque esto perjudique la transición climática.

◗ Encuesta realizada en línea del 5 al 12 de noviembre de 2024 entre una muestra de 1.001 personas, representativa de la población de 18 años o más residente en Francia y que incluye a 400 tomadores de decisiones, representativos de la población de ejecutivos residentes en Francia continental. Representatividad garantizada por el método de cuotas.

• El ojo de François Gemenne: la lección de los desastres

Las lluvias torrenciales y las monstruosas inundaciones en la región de Valencia, en España, los días 29 y 30 de octubre provocaron una emoción comparable a la que sentimos ante los grandes incendios de las Landas del verano de 2022: estos inmensos desastres nos hacen tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y comprender que las consecuencias del cambio climático no son sólo para los demás. Según el barómetro HEC Paris-Viavoice-“Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, casi nueve de cada diez franceses temen sufrir un episodio de lluvias e inundaciones devastadoras.

Pero no debemos esperar que esta ansiedad conduzca a cambios de comportamiento y de políticas a mediano y largo plazo. El recuerdo de las tragedias se desvanece muy rápidamente. Tendemos a verlos como eventos excepcionales. Las víctimas de los desastres no pueden oír que su desgracia se debe a errores en nuestro modo de desarrollo y a una planificación mal pensada del uso de la tierra. En un momento en el que esperan la ayuda de las autoridades públicas, las poblaciones en apuros no pueden soportar que se les haga sentir culpables. Invocar desastres y contar a las víctimas no hace avanzar a la sociedad.

François Gemenne, profesor de HEC París

• La cifra: 58%

Este es el porcentaje de directivos franceses que consideran que su empresa está comprometida con la defensa del medio ambiente.