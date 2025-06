¿Donald Trump tiene una estrategia geopolítica?

Publicado en



23 de junio de 2025 a las 7:00 p.m. actualizó el



23 de junio de 2025 a las 7:00 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.



Entre el reclamo de hacer la paz y el bombardeo de Irán junto con Israel, los errores de la política exterior estadounidense dudan de una visión coherente. En el riesgo, para el presidente republicano, desestabilizar su electorado y debilitar el lugar de los Estados Unidos en el mundo.





Este artículo es una carta blanca, escrita por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.

La decisión de Donald Trump de bombardear las instalaciones nucleares iraníes al rechazar cualquier escalada militar, luego posicionarse, desde su red social social, en un cambio de régimen en Irán, nos lleva a una pregunta esencial: ¿el presidente de los Estados Unidos tiene una visión geopolítica? Nada es menos seguro. Tampoco tiene doctrina, aparte de su Auto marca (desarrollo de uno mismo). Trump quiere que sobre todo parezca tan fuerte, como el que domina la situación, impone sus puntos de vista y tiene el mayor poder molesto, en este momento T. Este es el punto en común a todas sus decisiones de política exterior, ya sean guerras o deberes aduaneros. Es precisamente lo opuesto a una visión estratégica de medianos y largos términos.





El resultado es que a los ojos del mundo, Estados Unidos demuestra regularmente que son un socio poco confiable, incluso amenazando con sus aliados tradicionales. Al describir en detalle las operaciones realizadas en Irán, repitiendo que“Ningún otro país tiene esta fuerza de huelga”usando pequeñas oraciones de eslogan como “¡Haz que el Medio Oriente sea genial de nuevo!” “(” Repetir su grandeza en el Medio Oriente “)O “¡Haz que Irán sea genial de nuevo!” »»Trump enmascara la impresión de pánico que se ha apoderado de la Casa Blanca. Porque nada va bien.





De Ucrania a Gaza, la promesa de un Trump “Paz Maker” completamente destrozado. En cuanto a la narración de “Guerra para tener paz”¿Cuánto tiempo estará frente a la realidad, en otras palabras frente a las reacciones de Teherán y sus implicaciones en la región y más allá, especialmente si Washington continúa jugando provocaciones y humillaciones sobre Irán? China, hoy, es más un centro de estabilidad que los Estados Unidos.









A diferencia del primer mandato, ya no hay, con el presidente estadounidense, de expresión de una batalla ideológica o entre los halcones y los aislacionistas, ni entre aquellos que hacen que la influencia geopolítica de los Estados Unidos prevalezca y el “América Firsters”al menos en el primer círculo de poder, compuesto principalmente por cortesanos. Existen tales desacuerdos, pero la adoración del jefe gana. Sin embargo, estas rivalidades persisten (y lo expresan) en la tierra de Maga: para productores de televisión, podcasters e influencers como Tucker Carlson o Steve Bannon, o funcionarios electos como Marjorie Taylor Greene (Representante republicano de Georgia)muchos se opusieron firmemente al compromiso militar en Irán. Sin mencionar el electorado, a quien el presidente prometió el final de las guerras y al que da la ilusión de que no se hace nada “En su espalda” (Por ejemplo, conferencias de prensa grandilocuentes o amenazantes, en la Oficina Oval, con jefes de estado extranjeros), mientras que ocurre lo contrario.





Varias lecciones son esenciales, después de casi seis meses de poder: primero, la campaña no está gobernando (uno no dirige un país por consignas sino por actos coherentes). En segundo lugar, el debilitamiento del estado federal, desde el 20 de enero, ha servido a los intereses de los Estados Unidos en el mundo (la diplomacia se ha debilitado extremadamente al final de la ayuda y las revocaciones estadounidenses en el alto servicio público, por ejemplo). Para decirlo de manera diferente: no podemos aprovechar el árbol en cuya rama estamos sentados. En tercer lugar, incluso si hablamos de esto, los intereses económicos divergentes se expresan con fuerza hoy: frente a los requisitos de un retorno de la inversión por parte de Trump 2 Funders (Tech), el “Viejo Mundo”, el del petróleo y el complejo militar-industrial, no dijo su última palabra y lo demuestra, con gran choque. En el caso de Irán, ¿quién tenía el oído de Trump en último lugar?









Sin embargo, el sentimiento de omnipotencia de Trump, desafiando una estrategia coherente, no está a punto de calmarse. El presidente tiene prerrogativas muy extensas en términos de uso de fuerza. Por un lado, la Corte Suprema casi le otorgó impunidad (6 de enero de 2021 (Día del asalto del Capitolio por sus seguidores) siendo el peor anterior). Por otro lado, las leyes aprobadas después del 11 de septiembre de 2001 le dan un inmenso poder en términos de preservar el ” seguridad “ del país. Finalmente, la administración del Hijo Bush no tuvo que dar cuenta del fracaso de su guerra en Irak (cuyo desencadenante, debe recordarse, confiado en una mentira de estado); ¿Por qué Trump lo tendría? Que se llama, como (J. D.) Vance (el vicepresidente) o el propio Trump, “Instinto”o que se llama impulsividad, impaciencia o pereza intelectual, este sentimiento es una emoción, no una doctrina. Esto solo produce volatilidad, por no decir el caos. Entonces volvemos a dos preguntas principales: ¿cómo definir los intereses de los Estados Unidos en el mundo? ¿Washington es capaz de decirlo?









Marie-Cécile Naves, Politista, es director del Observatorio Género y Geopolítico del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS). Ella firmó varios trabajos, incluidos “Trump, The Revenge of the White Man” (Textual, 2018), “Democracia feminista. Poder reinventador” (Calmann-Lévy, 2020) y “Geopolítica de Feminismos” (Eyrolles, 2023). Su libro “Geopolitics of the United States” acaba de aparecer en una nueva edición en Eyrolles.