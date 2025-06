"Dome of Heat", 38 ° C esperado este sábado, vigilancia de naranja en 14 departamentos ... La ola de calor se extiende en el sur de Francia, antes del resto del país

Por

53 departamentos en total se colocarán en Orange Alert el domingo, desde Ile-de-France hasta el Arco Mediterráneo, y de Vendée a Doubs, anunció Météo-France.





Con 14 departamentos en vigilancia naranja, el episodio de la ola de calor continúa en el sur de Francia este sábado 28 de junio por segundo día consecutivo, antes de una extensión al norte del país, causando riesgos particulares de incendios multiplicados.









El número verde tagger, que le permite obtener consejos “Para protegerse y proteger a los que te rodean”ha sido reactivado durante 8 horas, anunció el Ministerio de Salud.





• Un “episodio abrasador temprano” al menos hasta el martes





Aude, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Drôme, Isère and Rhône join, from noon, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault and the Pyrénées-Orientales, concerned since Friday by this “Ola de calor temprano”.









Que debe extenderse gradualmente al norte y ganar intensidad en ciertos departamentos el domingo: 53 departamentos en total se colocarán en vigilancia naranja, desde Ile-de-France hasta el arco mediterráneo, y desde Vendée hasta Doubs, anunció Météo-France este sábado por la mañana.





Es imposible predecir el final con certeza: durará “Al menos hasta el martes”pero para el final, “Será miércoles, jueves o viernes, es demasiado pronto para decir”especifica Tristan AMM, pronóstico en Météo-France.





• noches “muy desagradables” para predecir





“Las temperaturas mínimas son a menudo entre 19 y 23 ° C, y hasta 26 grados cerca del Mediterráneo”advierte Météo-France, que espera que las temperaturas alcancen 34 a 38 ° C este sábado por la tarde en los departamentos preocupados por la vigilancia naranja, y se acercan “Puntualmente 40 ° C cerca del Mediterráneo”.









Domingo y lunes, el termómetro mostrará al menos 35 ° C en dos tercios del país, prometiendo noches “Muy desagradable” Durante el cual el mercurio no debe descender por debajo de 20 grados, según Tristan AMM. “A menudo estaremos de 12 a 15 grados por encima de lo normal y es posible que los niveles cercanos a los registros se alcancen localmente a temperaturas mínimas”agrega.





• Una “cúpula de calor” responsable





La causa de este nuevo pico es un “Domo de calor” : Una gran y potente alta presión resalta una especie de cubierta que bloquea el aire en capas bajas, evitando la entrada a perturbaciones, al tiempo que la calienta gradualmente. Desde el 19 de junio, Francia ha estado pasando por su 50a ola nacional de calor desde 1947, y su 33º en el siglo XXI, una consecuencia del calentamiento global que aumenta la intensidad y la frecuencia de las ondas de calor.