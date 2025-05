Donald Trump no quiere un tercer mandato, pero ... no sabe si debe respetar la constitución

Trump y la tentación del tercer término





¿Donald Trump realmente tiene la intención de postularse para un tercer mandato a la cabeza de los Estados Unidos? A pesar de los límites planteados por la Constitución, abundan los signos y declaraciones en este sentido. “Trump 2028, ¿te está hablando?” »»lanzó Margo Martin, un consejero, alusión al año de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, durante una reunión organizada en Warren (Michigan) el martes 29 de abril para celebrar los primeros cien días del segundo contrato de arrendamiento en la Casa Blanca del republicano. Desde el 24 de abril, la tienda en línea de la Organización Trump también ofrece gorros y camisetas rojas con la inscripción “Trump 2028”. “No estoy bromeando” Sobre este tema, dijo el antiguo bienes raíces-MAGNAT el 30 de marzo durante una entrevista por teléfono con el canal NBC. “Hay métodos para hacer eso”, había agregado, asegurando que “Mucha gente quiere (déjalo) hacer “. El multimillonario, que ya ha ocupado la Oficina Oval entre 2017 y 2021, incluso evoca “Constantemente” Esta perspectiva, en privado como en público, informa el “New York Times”. Representaría bien, sin embargo “Un acto inconstitucional, explícitamente prohibido por el 22mi Enmienda »DÉl la ley fundamental, recuerda el “Washington Post”. El texto, ratificado en 1951 después de los cuatro términos consecutivos de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), establece que “Nadie puede ser elegido para la presidencia más de dos veces; y cualquiera que haya cumplido la función del presidente, o haya actuado como presidente durante más de dos años de un mandato por el cual otra persona fue nombrada presidente, no puede ser elegida para la función del presidente más de una vez”. Pero las voces trumpistas dicen que hay fallas en la constitución. El ocupante de la Oficina Oval se refirió recientemente en una entrevista con la revista “Time” publicada el 25 de abril: “Prefiero no hablar de eso ahora, pero, como saben, se han mencionado algunos defectos y son bien conocidos”. Entre sus seguidores, algunos se aseguran de que el 22mi La enmienda solo se aplica a los presidentes que han llevado a cabo dos mandatos consecutivos. Ahora esta tesis es “Sin base legal”, El texto no hace distinción entre mandatos consecutivos y no comunicados, explica el “Washington Post”. Otro escenario que circula en el campamento republicano, y que se hace eco del scratch and and anding por Vladimir Putin con Dmitri Medvedev en 2008: Donald Trump interveniría en 2028 los roles en el boleto republicano con su actual vicepresidente JD Vance, quien daría mucho Resuelto de la mesa Después de la elección. Cuando se le preguntó sobre este modo operativo de NBC, el inquilino de la Casa Blanca, que tendrá 82 años, respondió que era ” a ” posibilidad. Sin embargo, considere nuevamente varios abogados, el plan se enfrentaría a la ley fundamental: según los 12mi enmienda, “Ninguna persona constitucionalmente inelegible para la función del presidente será elegible para la del vicepresidente de los Estados Unidos”. Sigue habiendo una opción: modificar el texto fundador de la democracia estadounidense para eliminar el límite de los dos términos. Una revisión es posible. Andy Ogles, un republicano electo de Tennessee al Congreso, también presentó en enero una propuesta de modificación de 22mi enmienda. Pero el proceso es difícil: la resolución debe recolectar dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y el Senado, luego ser ratificados por tres cuartos de los estados (38 de 50). “Dado el impasse en el Congreso (donde los republicanos tienen una mayoría estrecha en ambas habitaciones)sin mencionar las divisiones políticas del país, esta perspectiva parece delgada “, Resume la radio pública NPR. Según una encuesta de IPSOS para el “Washington Post” y ABC News transmitido el martes 29 de abril, casi un tercio de los estadounidenses (62 %) creen en cualquier caso que Donald Trump habla en serio cuando habla de representarse a sí mismo en 2028. Y el 80 % de los entrevistados en esta encuesta de opinión se oponen a esta nueva candidatura. Mientras tanto, analiza el “New York Times”, las declaraciones del ex empresario en un tercer término, ya sea fundado o no, cumplen un objetivo: sus palabras, además de evitar la aparición de sucesores potenciales que podrían robarle el programa, desvíe la atención de otras controversias, como la falla de seguridad revelada por el “asignado”.