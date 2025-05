¿Cómo resistir la reacción violenta? Ven y debate con nuestros invitados durante el posible fin de semana

Tiempo de lectura: 2 min.

La edición 5ᵉ del posible fin de semana tendrá lugar el sábado 24 de mayo y el domingo 25 de 2025 en la Academia Climática, en París.





En todo el mundo, un mal viento, demagogo, anti -cultivo, se enfrentó a la ecología y sus ambiciones. Pero el tiempo no es ni en el fatalismo ni en el desánimo, ¡todo lo contrario! ¿Qué estrategia y qué discursos son necesarios para manejar el requisito de conquistas ecológicas en un mundo polarizado? Ese es el tema de 5mi Edición del fin de semana de posibilidades, diseñada y dirigida por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, con la Fundación Jean-Jaurès y la Academia del Clima.









Programa de debate





Sábado 24 de mayo





2 p.m.-4: 45 p.m. Inventario de reacción ecológica





Benoît calatayud, Codirector del Observatorio de la Energía y la Transición Social de la Fundación Jean-Jaurès; Amélie Deloffreco -fundador de Hablemos del clima; Léonard Dermarkariansuplicó en la cotaclimat.





Organizado por Sébastien Billard, periodista del Servicio Société de “Nouvel OBS”.





2:45 p.m. a través de. Estrategias de resistencia





Conversación con Cyril Dion, Autor, director, columnista de “The Enchanted Struggle” en Francia-Inter.





Organizado por Arnaud Gonzague, editor adjunto -en el principal de “New OBS”.





3:30 p.m. a 6: 15 p.m. ¿Cómo reaccionan nuestros cerebros a la negación ecológica?





Conversación con Albert Moukheiber, Psicólogo clínico, médico de neurociencia cognitiva.





Organizado por Xavier de la Porte, subdirector del servicio de ideas “New OBS”.





4:30 p.m. a las 5:15 p.m. Geopolítica de reacción





Conferencia Pierre Haskieditorialista geopolítico en “TV BUS Canal de comunicación urbana” y Francia-Inter.





5:30 p.m. a las 6:30 p.m. Evitar el contagio de los discursos anti-skuclers





Thomas Legrandeditorialista político en “Liberación” y Francia-Inter; Paloma MoritzPeriodista Ecología y Sociedad en Blast.





Organizado por Eric Aeschimann, periodista de las ideas del servicio “New OBS”





· 6.30 p.m.-7: 30 p.m. Club de comedia de lavado verde





Con Anne Dupin, Ameziane, Rey Borgne, Claire Isord Y Paul Scarfoglio.





Inscripción para el club de comedia de lavado verde en línea aquí.





20 horas. Concierto





Con La barra de refrescos de la academia.





Domingo 25 de mayo





2:30 p.m.-5: 15 p.m. Dibujar ecología, reinventar las historias





Mamère de Navidadex diputado ambiental y ex candidato para las elecciones presidenciales, co -autor de “terrestres” (ediciones du Faubourg); Alessandro Pignocchi, Ex investigador en ciencias cognitivas y filosofía, autor de “Perspectivas terrenales” (SEUIL).





Organizado por Arnaud Gonzague, editor adjunto -en el principal de “New OBS”.





3:30 p.m. a 6: 15 p.m. ¿Por qué la ecología sigue perdiendo?





Marine calmerAbogado activista ambiental, co -autor de “Justice for the Starfish” (Actes Sud); Dominique MédaProfesor de Sociología en París Dauphine-PSL, Director del Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales (IRISSO), autor de “Una sociedad deseable” (Flammarion); Clément sénémenGraduado de Sociología y Filosofía Política, Experto en asuntos climáticos, autor de “Por qué la ecología sigue perdiendo” (umbral).





4:30 p.m. a las 5:15 p.m. Consumo imaginario y deseos colectivos





Jeanne GuienDoctor en Filosofía e Investigador Independiente, autor del “Desire de Novelías” (La Découverte); Raphaël Llorcacodirector de las marcas, Observatorio de Consumo y Política imaginarios en la Fundación Jean-Jaurès, autor de la “Romana Nacional de las Marcas” (Ediciones de L’Aube).









Organizado por Morgane Bertrand, jefe asistente del servicio de economía “New OBS”.





5:30 p.m. ¿Por qué el molde nos fascina?





Conferencia deAnne-Sophie MoreauDirector del personal editorial de “Philonomist”, editor -in -CHIEF en “Philosophy Magazine”, autor de “Fermentations” (SEUIL).





Talleres de fin de semana





“The Moment”: Radio en vivo ambientada en el patio de la academia.





SÁBADO





10-13 horas. Coser su bolsa de almuerzo Con el efiloshe.





2 p.m.-5: 30 p.m. Fresco de renovación.





· 14-17 horas. Taller del fresco de las finanzas.





2:30 p.m. a las 6:30 p.m. Taller Inventons Nuestras frescas vidas de carbono fuerte, ¡a partir de los 9 años!









Domingo a las 3.30 p.m.: proyecciones





“Suplemento de investigación”: “La guerra de la información sobre el clima”, presentada por Tristan Waleckx.





“¿Vivimos una reacción ecológica?” “ Documario de Romane Levi.





Información práctica





• 24 y 25 de mayo de 2025.





• Academia de clima, 2, Place Baudoyer, París-4mi.





• Evento gratuito abierto a todos, el registro aconsejó después de este enlace.