El referéndum, una herramienta democrática que cuesta entre 100 y 200 millones de euros

Descifrado

Emmanuel Macron explicó el martes por la noche, en TF1, que quería varios referéndums “al mismo tiempo”, y esto en “los próximos meses”. Una organización que tiene un costo, en un contexto de reducciones en el gasto público, pero también una “relación calidad/precio completamente aceptable”.





El costo de la democracia directa queda por determinar. Pero el sujeto ya está invitado al debate mientras el gobierno busca hacer 40 mil millones de euros en ahorros en el próximo presupuesto.





Esperado sobre el tema de los referéndums, el Jefe de Estado (un poco) levantó el velo en sus intenciones durante su gran entrevista en TF1, martes 13 de mayo. Emmanuel Macron explicó que quería varios referéndums ” al mismo tiempo “, Y en” Los próximos meses ». ¿Qué tema? El Jefe de Estado no dio un ejemplo específico, pero habló del fin de la vida, en caso de que ” estancado “En el parlamento, o incluso”, por qué no “, Un referéndum sobre” reforma “Por François Bayrou” Económico y socialmente Pero no en la inmigración.





El domingo, el Ministro del Interior Bruno Retailleau, fue el primero en evocar el costo de un referéndum. Dependiendo de sus palabras, tal medida se estima entre 100 y 200 millones de euros. Una cantidad a primera vista consecuente y, por lo tanto, potencialmente desalentador cuando el gobierno analiza cada gasto público. Bruno Retailleau tiene razón en el orden de magnitud monetaria. Tome, por ejemplo, el último referéndum hasta la fecha, el 29 de mayo de 2005 sobre el tratado que establece una constitución para Europa. El costo de la consulta se había evaluado en ese momento en 130.6 millones de euros: 55.5 para la impresión y difusión del tratado, 58.8 para enviar todo a los votantes, 7 para subsidiar los municipios y 9.3 para la campaña audiovisual y las partes.





“Buenas noticias para la democracia”





La cantidad de 100 millones de euros anunciado, el rango bajo, se aplica si el referéndum es ” desmaterializado », Es decir, en particular, con la propaganda electoral-Profesiones de fe, folletos, etc., accesible en línea, que ya era una recomendación en un informe de información senatorial de 2015 para reducir el costo de las elecciones. Y el alto rango, de 200 millones de euros, se aplica si el referéndum tiene lugar de manera habitual.





Estas cantidades se asemejan a las de otras elecciones. Según el presupuesto del Ministerio del Interior, los europeos de 2024 cuestan alrededor de 160 millones de euros, contra 180 para las elecciones legislativas de 2022 … y 240 para la elección presidencial del mismo año. Sabiendo que el costo final de las elecciones ” se conoce uno o dos años después de las elecciones, hasta que se realicen todos los gastos relacionados “Escribe el ministerio.









” La relación calidad/precio (de un referéndum) es completamente aceptable, especialmente en comparación con los otros gastos del estado, porque todo es relativo, Sin embargo, considera a Yves Sintomer, profesor de ciencias políticas en la Universidad de París-Viii. Si el referéndum también está bien diseñado, es decir con varias preguntas importantes para reducir el costo y el efecto plebiscitaire, esta es una buena noticia para la democracia. »»