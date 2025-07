Diga, tío Obs ... ¿por qué Canadá no es un estado estadounidense?

Lectura: 6 min.



Donald Trump sueña con hacer Canadá en el estado 51ᵉ de los Estados Unidos, un sueño que resulta ser una obsesión. Parece haber olvidado que está en parte ante el miedo a una anexión estadounidense que la Confederación Canadiense nació en 1867, nos recuerda a François Reynaert, alias tío Obs, en este nuevo descifrado.





Donald Trump parece ser una obsesión: quiere que Canadá se convierta en 51ᵉ el estado estadounidense. Gigantestos recursos hídricos, depósitos minerales estratégicos … tantas razones que agudizan el apetito estadounidense, todos los comentaristas lo han entendido. No muchas personas, por otro lado, avanzan en la forma en que tiene la intención de hacerlo. Solo el megalómano de Washington dijo que no estaría acostumbrado a la guerra, y que estaría satisfecho con los métodos “Comercial” – No sabemos cuáles.









Por el momento, estas gesticlaciones solo han llevado a un resultado muy visible: todo Canadá ha sido recogido con esta perspectiva. Los pocos políticos trumpistas locales están desacreditados y colapsan en las encuestas.





Las personas organizan boicots de productos hechos por su preocupante vecino. Y en todas partes, el país se siente reinflado por un sentimiento patriótico del que sentimos que tiene profundas raíces históricas. Una desconfianza que sin duda se traducirá en los resultados de las elecciones el lunes 28 de abril: los liberales de Mark Carney reciben favoritos para mantener el poder.









Una inmersión en la historia de los dos países hace posible comprender mejor este comienzo de los canadienses frente al anexatorio estadounidense. Porque está lejos de ser la primera vez que Estados Unidos ha evocado la idea de tomar Canadá … Estas inclinaciones han jugado un papel en la creación misma de la Confederación Canadiense, en 1867, explica nuestro periodista François Reynaert, en este nuevo episodio de nuestra serie “Dis, Tío Obs”, dirigida por Louis Morice.