Diez cosas que hay que saber sobre el nuevo inquilino de Matignon que sustituye a Michel Barnier

Retrato A los 73 años, Matignon nombra presidente del MoDem. El apoyo inicial a Emmanuel Macron, el alcalde de Pau, ahora debe convencer no sólo a una parte de la izquierda, sino también a la derecha, con la que las relaciones son difíciles.

1. Primer Ministro

Su nombre surgió en cada reestructuración, ahora es oficial: François Bayrou es nombrado Primer Ministro. A sus 73 años, el presidente del MoDem entra por primera vez en Matignon, donde intentará escapar de la censura que derribó a su predecesor, Michel Barnier, después de sólo 90 días. Experimentado (fue diputado durante diez años y dos veces ministro), leal al presidente, centrista: tantas cualidades recalcadas por sus allegados durante varios días. Será el encargado de negociar al menos un acuerdo para evitar la censura y aprobar un presupuesto para 2025.

> François Bayrou nuevo Primer Ministro: siga nuestro directo

2. Emanuel Macron

Después de haber criticado la candidatura del ex banquero Rothschild – que “grandes intereses financieros” –, le ofrece una alianza para las elecciones presidenciales de 2017. Una invitación, inmediatamente aceptada por Emmanuel Macron, que le permitirá consolidar su liderazgo. Desde entonces, a pesar de los altibajos, los dos nunca más se separaron. Después de un breve período en el gobierno de Edouard Philippe, Bayrou regresó al ayuntamiento de Pau. Lo que no le impide seguir susurrando al oído del presidente, muy atento a las palabras de su fiel socio. En 2020 fue nombrado Alto Comisionado de Planificación, cargo con una carga de trabajo moderada que le permite mantener la influencia en la macronía.

3. Juicio de los asistentes ficticios

Tras la llegada de Macron al Elíseo en 2017, Bayrou entró en el gobierno como jefe del Ministerio de Justicia. Un puesto de prestigio que deberá abandonar al cabo de un mes y cuatro días, tras las revelaciones sobre su secretaria privada, oficialmente asistente parlamentaria de Marielle de Sarnez, pagada por el Parlamento Europeo. La investigación abierta posteriormente reveló varios contratos, presuntamente fraudulentos, por un importe aproximado de 300.000 euros y la constitución de una » sistema « del cual Bayrou sería el “tomador de decisiones y responsable”. El 5 de febrero finalmente fue absuelto con el beneficio de la duda. Sin embargo, el caso no está definitivamente cerrado, habiendo la fiscalía recurrido la sentencia. Reacción del interesado: “Me absolvieron en primera instancia, será lo mismo en apelación. »

4. Triple candidato presidencial

Al ingresar a la política junto con el alcalde centrista de Rouen, Jean Lecanuet, se unió al Centro Democrático, que se convirtió en el Centro de los Socialdemócratas, un partido de persuasión democristiana. Después de luchar contra la derecha no gaullista, Bayrou finalmente se unió a ella uniéndose a la UDF de Valéry Giscard d’Estaing. Bajo esta bandera se declaró candidato a las elecciones presidenciales de 2002. Durante la campaña, este seguidor de Gandhi cercano a los movimientos no violentos cambió de dimensión mediática abofeteando a un niño que le robaba los bolsillos. Finalmente quedó cuarto con el 6,84% de los votos. Candidato en 2007, quedó tercero (18,57%) y se negó a elegir entre Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy para la segunda vuelta. Posteriormente admitió haber votado en blanco. Un nuevo candidato en 2012, el que se presenta en “hombre libre” ocupa el quinto lugar (9,13%).

5. François Hollande

El 3 de mayo de 2012, tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Bayrou sorprendió a todos al apoyar a François Hollande contra el presidente saliente. “Nicolas Sarkozy, tras un buen resultado en la primera vuelta, se ha embarcado en una persecución hacia la extrema derecha en la que no podemos encontrar nuestros valores”aborda. De este episodio queda un tenaz rencor del exjefe de Estado que no dudó en decir todo lo malo que pensaba de los Palois. Lo cierto es que los miembros del partido Les Républicains podrían, sin participar en su gobierno, aceptar un acuerdo de no censura. En el PS, el recuerdo del apoyo a Hollande parece muy lejano. Si Olivier Faure asegurara que había “lo estima” Para Bayrou, el primer secretario socialista indicó sin embargo que “esObviamente esta no es la elección correcta” del Primer Ministro. Sin rechazar la idea de un acuerdo de no censura.

6. Pau

Nacido en Bordères, una pequeña ciudad situada a 18 kilómetros de Pau, este antiguo tartamudo mantuvo un gran apego a su Béarn natal. Tras la debacle presidencial de 2012, regresó a sus Pirineos Atlánticos, departamento del que fue presidente (1992-2001). En 2014, se presentó a las elecciones municipales de Pau, ciudad donde ya había sufrido dos reveses electorales en 1989 y 2008. Finalmente obtuvo el 62,6% de los votos en la segunda vuelta y fue elegido alcalde el 4 de abril de 2014. días después, asumió también la presidencia de la comunidad urbana de Pau-Pyrénées. Cargos que ocupa desde entonces: fue reelegido en 2020.

7. Marina Le Pen

¿Y si Bayrou pudiera contar con la indulgencia de Marine Le Pen? Puede que los dos sean adversarios políticos, pero sus caminos se han cruzado varias veces. Existía la idea de Bayrou de un “banco de la democracia”organismo público de financiación de partidos políticos. En 2018, lo discutió con el presidente de la Agrupación Nacional, que luchaba por encontrar bancos privados para financiarlo. También está el “banco de patrocinio”una iniciativa de Palois para ayudar a los candidatos presidenciales a encontrar sus 500 firmas de funcionarios electos. Estas iniciativas aún no han tenido éxito. En 2022, sin embargo, anunció que concedería su patrocinio a Marine Le Pen en nombre de la » democracia «. Finalmente, está el establecimiento de la representación proporcional en las elecciones, una propuesta histórica del MoDem, también defendida por el RN. Y luego está la experiencia común del juicio a los asistentes parlamentarios. Si bien el veredicto contra Le Pen no se conocerá hasta marzo, Bayrou ya ha dicho que se opone a la pena de inhabilitación de cinco años con ejecución provisional exigida por la fiscalía.

8. granjero

Cuando era niño, el hijo de este granjero cuidaba vacas. Tras la muerte de su padre (en un accidente de remolque en 1974), se hizo cargo del negocio familiar con su madre. Tiene 23 años y es licenciado en clásicos. Durante unos años tuvo dos actividades paralelas: agricultor y docente. En 1979 se incorporó al gabinete del Ministro de Agricultura, Pierre Méhaignerie. Fue el comienzo de su vida política durante la cual destacó periódicamente su experiencia: “Los agricultores no son una clientela electoral, es una práctica, una cultura que conozco desde dentro”dijo en el Salón de la Agricultura en 2012.

9. maestro

Su experiencia educativa como profesor de literatura comenzó en 1982 en el colegio Léon-Bérard de Saint-Palais, donde se enajenó al personal docente por una cuestión contractual. Este padre de seis hijos finalmente nunca trabajará allí y será destinado a otro establecimiento. Contratiempos que no le impidieron ser nombrado ministro de Educación Nacional en el gobierno de Balladur en 1993. Permaneció allí durante cuatro años sin dejar mucho historial. Los docentes recordarán especialmente su propuesta de reformar la ley Falloux destinada a eliminar el límite máximo a la posibilidad de que las autoridades locales subvencionen los centros educativos privados. Una iniciativa que será censurada por el Consejo Constitucional y que empujará a 600.000 docentes a la calle.

10. “Manipulaciones”

Bayrou, conocido por ser mesurado y culto, a veces se deja tentar por las teorías de la conspiración. En 2009, tres días antes de las elecciones europeas en las que el MoDem estaba en mala posición, lanzó sobre France-Inter: “Hay una manipulación de la vida política a través de las encuestas. » Mientras se presenta su lista a los ambientalistas, él advierte: “Diré todo lo que sé sobre encuestas y manipulación. » Una postura que no es nada nueva. En 2006, en su libro “En nombre del tercer estado”, ya escribía: “Vivimos en una República que tiene forma de democracia, pero donde en realidad el poder está confiscado” por “una red opaca de intereses, partidistas, de clanes, económicos, mediáticos, controla las decisiones que se toman, impone su influencia sobre la acción del Estado”.