Detención del iraní Narges Mohammadi acusado de “discursos provocadores”… Actualización sobre la situación





Los partidarios de la iraní Narges Mohammadi no han tenido noticias de la premio Nobel de la Paz 2023 desde su detención a finales de semana, y este domingo 14 de diciembre instaron a la República Islámica a liberar a la activista así como a decenas de otras personas detenidas al mismo tiempo que ella.









El activista de 53 años, detenido por última vez en noviembre de 2021, pasó muchos años tras las rejas. En diciembre de 2024 se le concedió una baja temporal por motivos de salud, en particular debido a problemas pulmonares.





• Arrestos violentos el viernes





Fue arrestada el viernes después de hablar en una ceremonia conmemorativa en la ciudad oriental de Mashad en honor del abogado Khosrow Alikordi, quien fue encontrado muerto a principios de diciembre. Según el fiscal de Mashad, Hassan Hemmatifar, 38 personas fueron arrestadas durante la ceremonia, entre ellas Narges Mohammadi y otro conocido activista, Sepideh Gholian, mientras que el hermano de Alikordi, Javad, fue arrestado más tarde ese mismo día.





Las imágenes de la ceremonia conmemorativa mostraron a Narges Mohammadi sin el velo obligatorio para las mujeres en espacios públicos iraníes subiéndose a un automóvil y dirigiéndose a una multitud que coreaba consignas contra las autoridades. Luego fue arrestada “violentamente”afirmó la fundación, que calcula que más de 50 personas podrían haber sido detenidas al mismo tiempo.





• No hay información sobre su “lugar de detención o estado” de salud.





Narges Mohammadi no ha hecho ninguna llamada telefónica desde su arresto y “Sólo un número limitado de personas detenidas pudieron contactar con sus familias”dijo la fundación en un comunicado de prensa. La fundación analiza su “profunda preocupación por el bienestar físico y psicológico de todos los detenidos y pide su liberación inmediata e incondicional”. Al parecer, a la activista se le negó el acceso a su abogado.









La fundación añade que ha sabido que el expediente ha sido transmitido al fiscal revolucionario de Mashad y que el activista podría enfrentarse a cargos de “reunión y connivencia contra la seguridad nacional”sin haber recibido la más mínima información sobre su “lugar de detención o su condición” salud.





• Investigaciones en curso sobre “discursos provocativos”





Citado el sábado por la agencia Irna, el fiscal Hassan Hemmatifar declaró que las investigaciones estaban en curso y acusó a Javad Alikordi, Gholian y Mohammadi de haber pronunciado “discursos provocativos, que incitan a la audiencia a alterar el orden público y corear consignas contrarias a las normas”.





Esta concentración tuvo lugar en homenaje a Khosrow Alikordi, de 45 años, que defendió en particular a las personas detenidas durante la represión de las manifestaciones de 2022. Su cuerpo fue encontrado el 5 de diciembre y grupos de derechos humanos han pedido una investigación sobre su muerte. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó que hay “sospechas muy graves de asesinato de Estado”.