Después del caso de los asistentes parlamentarios, el RN está (nuevamente) implicado para las irregularidades en el Parlamento Europeo

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 3 de julio de 2025 a las 9:13 a.m.

Lectura: 2 min.







El fracaso de los llamados para licitaciones, sobrecarga y donaciones a asociaciones: el Rally Nacional (RN) y varios de sus aliados en el Parlamento Europeo se sospechan de diversas irregularidades, según un informe de la Institución de Bruselas revelado este jueves 3 de julio por “Le Monde” con medios de comunicación alemanes y austriacos.





Por lo tanto, nuevas acusaciones de Bruselas están dirigidas a la manifestación nacional después del asunto de los asistentes parlamentarios europeos, que obtuvieron a varios ejecutivos de RN una condena a fines de marzo, incluido cuatro años de prisión y una inelegibilidad inmediata de cinco años para su líder marine Le Pen, el juicio de apelación debe ser realizado por el verano de 2026.





Esta vez, se sospecha que el partido de extrema derecha, con sus aliados de la antigua identidad y democracia, de tener “Entendido” Más de 4.3 millones de euros entre 2019 y 2024, según un informe de la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo.





Gastos “irregulares”





Según este documento, presentado por “Le Monde”, así como por el programa de televisión alemán “Kontroaste”, la revista “Die Welt” y el “Falter” semanal austríaco, la mayor parte de esta suma benefició a dos compañías vinculadas a familiares de Marine Le Pen, a saber, su antiguo asesor Fréndéric Chatillon y su esposa Sighild Blanc.









La Agencia de Comunicación E-Política recibió 1,7 millones de euros después de una llamada de licitación “Puramente formal” y contaminado con “Problemas de cumplimiento graves” Según los inspectores de Bruselas, quienes, por lo tanto, creen que “Todos estos gastos (…) son irregulares “.





Lo mismo para la compañía unánime, que embolsó más de 1.4 millones de euros para trabajos de impresión, además de subcontratos a menor costo, con un margen valorado en 260,000 euros. Hechos que recuerdan al llamado asunto de “Kits de campaña”, en el que Frédéric Chatillon, Sighild Blanc y los miembros del Frente Ex-Nacional habían sido condenados por fraude y abuso de bienes corporativos.





“Puede haber desacuerdos administrativos”





El RN y sus aliados también son acusados ​​por el Parlamento Europeo por múltiples donaciones a asociaciones que no han “Sin enlace” con sus actividades políticas en Bruselas. La esterilización de gatos callejeros, bomberos amigables, restauración de una parroquia … en total, se han distribuido más de 700,000 euros en cinco años a estructuras a menudo vinculadas a parientes de extrema derecha, o ubicado en su región de elección.









Para el “mundo”, el ex secretario general del grupo de identidad y democracia, el belga Philip Claeys, rechazó en su conjunto lo que describió como“Acusaciones incorrectas”asegurando que “Todos los pagos realizados en los últimos cinco años han sido debidamente facturados, justificados y controlados”. Cuestionado este jueves por la mañana sobre este tema en RTL, Marine Le Pen dijo que no estaba al tanto de ello: “No sé qué es, no miré este archivo”.





Pero “Puede haber desacuerdos administrativos con el Parlamento Europeo” Y “Intentaremos, una vez más, resolverlos”agregó, antes de calificar la institución de“Cuerpo político (OMS) lleva a su oposición una guerra de trincheras » y él “Buscando ruidos mañana, mediodía y noche, en todas las circunstancias”.