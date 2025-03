Después de una semana acrobática, el cónclave está buscando

Tiempo de lectura: 3 min.

Análisis

Después de la partida de tres participantes en ocho, los sindicatos y las organizaciones de empleadores se reunieron en «Cónclave» en las pensiones quieren relanzar discusiones en nuevas bases, incluso si se trata ampliamente de expandir el menú de discusión.





Ya no decimos «Cónclave » pero «Retraites de la aldea». Este es uno de los avances en la reunión de la delegación conjunta sobre las pensiones celebradas el jueves 20 de marzo, y sirvió como una reunión de última oportunidad después de los eventos que se han sacudido en los últimos días las negociaciones abiertas en febrero en febrero sobre la reforma de 2023. La partida del U2P (organización de empleadores que representa a los comerciantes y artesanos) el martes; Entonces el del CGT el miércoles. Durante la primera reunión del 27 de febrero, fue una fuerza Ouvrière quien golpeó la puerta, denunciando un «Mascarada».





A «Retraites de la aldea»por lo tanto, propuso el CFDT-La expresión es de Jean-Jacques Marette, el funcionario principal responsable de animar las discusiones entre los socios sociales. Porque la primera unión en Francia, considerando el contrato roto desde los comentarios «Escandaloso» del primer ministro, quiere hacer un barrido limpio y construir negociaciones con «Nuevas reglas»establecido entre los participantes restantes (CFDT, CFE-CGC y CFTC para uniones, MEDEF y CPME para empleadores). Una forma para que el sindicato continúe discusiones sobre los sujetos que están cerca de su corazón, como la arduidad y las carreras de las mujeres, sin ver participar en una negociación cuyos contornos y el resultado serían prestados por Matignon.





Un nuevo calendario y un nuevo programa





Concretamente, los socios sociales, por lo tanto, están de acuerdo en un punto: quieren «Destacar»Dijeron al final de esta cuarta reunión, que se centraría en las cuestiones de arduidad y ropa profesional. “Vamos a escribir nuestros objetivos y nuestra hoja de ruta nosotros mismos. El trabajo en las pensiones está constantemente contaminado por el debate político «dijo Eric Chevée, número 2 del CPME. Esta hoja de ruta podría establecerse en «Una o dos sesiones»según Yvan Ricordeau, negociador CFDT.









El calendario de discusión inicialmente fue para durar tres meses, ya que también podría cambiar, ya que, además de los sujetos que ya están en el programa, los participantes planean poner en cuenta el telón de fondo de los socios sociales del régimen general de los empleados privados, sobre el modelo de lo que ya se hace para el Agrimal Complementary Agrocco, administrado por Junta. «Queremos hacerse cargo del Fondo Nacional de Seguros de la Old Age»resume a Eric Chevée. Pero un sitio de tal magnitud difícilmente podría llevarse a cabo con ausente alrededor de la mesa. Entre ellos, el CGT, que regresó de la edad legal de partida a 62 años su reclamo central y dejó negociaciones después de una consulta interna, el 20 de marzo. La Unión Central tiene la intención de movilizarse en la calle (por ejemplo, el 3 de abril, con el servicio público). Por lo demás, su negociador Denis Gravouil pide ver «En el entorno él (su) se ofrecerá para discutir ”.





Antagonismos





Dentro de este «Nuevo cónclave»como lo hicieron el Secretario General del CFDT Marylise Léon, los saldos siguen siendo frágiles. Al final de la reunión de negociación, CFE-CGC y CFTC mostraron una cierta molestia frente a la actitud del Medef. ¿El sindicato de empleadores estaría listo para aceptar contribuciones para los empleadores, para participar en la restauración del saldo del sistema de pensiones?





“Los esfuerzos en la reforma de las pensiones son los empleados que los hacen. El campamento de los empleadores debe ser revelado. Les preguntamos qué esfuerzos estaban listos para hacer, pero no obtuvimos una respuesta clara «resumió Christelle Thieffine de CFE-CGC. «No podemos seguir sirviendo la sopa Medef»también dijo Pascale Coton, negociador de CFTC. Este sindicato no excluye dejar el cónclave después de consultar a su organización en abril. “Ya somos menos y es una pena. Pero si el Medef no hace un esfuerzo, haremos un balance y nos detendremos. »»





Cuando se le preguntó sobre qué estaría lista para dejar ir para avanzar en las negociaciones, la organización de los empleadores Bots por el momento en contacto, espera, espera «Costos». Su posición es conocida: no hay cuestión de tocar la era inicial legal (excepto para retroceder), ni aumentar el costo de la mano de obra. «Debemos reducir las contribuciones salariales y del empleador, y aumentar los ingresos fiscales»resumió al presidente Patrick Medef en una entrevista con «Echos» el miércoles. La cuestión de la edad, que François Bayrou quería evacuar, permanece en cualquier caso central. El 56 % de los franceses quieren un retorno de la edad legal a los 62 años, según una encuesta reciente de Elabe para BFMTV. Una cifra disminuida desde enero pero que sigue siendo sólida entre los activos (65 %) y los empleados/trabajadores (71 %). Los jubilados privados ahora van a una edad promedio de 6 años y media.