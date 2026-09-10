Presidencial 2027: Edouard Philippe “extiende la mano” al centro y a la derecha, pero Retailleau, Lisnard y Bayrou declinan

(Artículo actualizado a las 17:30 con la adición de detalles del séquito de Gabriel Attal)

Edouard Philippe extiende la mano, pero nadie la toma. El ex Primer Ministro propuso el martes 8 de septiembre una ” reunión “ de derecha y de centro, proponiendo una reunión en torno al día de Todos los Santos para preparar las elecciones presidenciales y legislativas.

Edouard Philippe, que rechaza las primarias, quiere escribir a los dirigentes de los partidos y a las corrientes de derecha y de centro para sugerirles que formen un comité, cuya primera reunión está prevista para principios de noviembre. una reunion “para discutir en qué podemos converger”explicó el martes el candidato de Horizontes, y para preparar las elecciones legislativas que seguirán a las presidenciales, en las que “Ninguno de los grupos políticos del espacio de derecha y centro puede, por sí solo, obtener una mayoría”.

El candidato al Elíseo reunió el martes en París, por primera vez, a una “comité político” compuesto por la guardia cercana de su formación Horizontes, pero también por el apoyo del Renacimiento o la derecha.

Gérald Darmanin, que le dio su apoyo, estuvo presente en París, al igual que varios ministros del Renacimiento: la portavoz del gobierno Maud Bregeon, Benjamin Haddad y Mathieu Lefèvre. En esta reunión también participaron el ex jefe de gobierno Jean-Pierre Raffarin, los ex ministros Nathalie Kosciusko-Morizet, François de Rugy y Eric Woerth, así como nuevos cargos electos locales. Una nueva etapa de campaña para Edouard Philippe, acompañada de una advertencia a la competición: “Sin movilización no habrá victoria para nadie. »

Liderando las encuestas, pero compitiendo en el centro con Gabriel Attal y en la derecha con Bruno Retailleau, el alcalde de Le Havre explicó que quería “alcanzar” por uno ” iniciativa ” abordando un arco que va desde el Módem de François Bayrou hasta el partido liberal Nueva Energía de David Lisnard, precisó el secretario general de Horizons, Christophe Béchu.

Pero del lado republicano (LR), la negativa fue inmediata. “ No iré. Es una reunión de macronistas entre macronistas », declaró Bruno Retailleau. “Estas elecciones no se ganarán desde el centro. No se ganarán intentando prolongar la experiencia de Macron”insistió el senador de Vendée, que no escucha “detener la carrera” para el Elíseo.

Al presidente del MoDem, François Bayrou, tampoco le gustó la iniciativa, creyendo “que ninguno de los candidatos puede pretender tener la legitimidad suficiente para convocar por sí solo a las demás familias políticas”. Partidario de unas primarias, David Lisnard, también candidato presidencial, comparó esta reunión con “un acuerdo entre notables”.

Gabriel Attal, “ no te niegues pero modera », explican quienes lo rodean a “New Obs”. “Antes de esta cuestión del encuentro, el desafío es, en primer lugar, hablar con los franceses sobre lo que queremos proponer para ellos y para el país. (…) Necesitamos tener una campaña real en 2026.declaró el candidato del Renacimiento este miércoles por la mañana en Franceinfo. Obviamente es importante discutir, pero ya sabes, hay reuniones todos los meses. Habrá uno nuevamente hoy”añadió. Gabriel Attal mencionó “el comité de enlace” que reúne a representantes de los diferentes partidos del bloque central, pero sin el partido de derecha LR, y no al nivel de los candidatos.

Con motivo de su “ comité político », Edouard Philippe formalizó su salida de la presidencia de Horizons, a partir del 1ejem Octubre, el día después de las elecciones senatoriales. Mientras tanto, actuará el alcalde de Angers, Christophe Béchu, número dos del partido.