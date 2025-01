Desde la no censura de Bayrou, una larga semana de tensiones entre el PS y el LFI

El ambiente es sombrío en el seno del Nuevo Frente Popular, desde la decisión del PS de no sumarse a la moción de censura presentada por La France Insoumise contra el gobierno de Bayrou. Aunque el LFI pretende presentar una nueva moción, persisten las tensiones en torno al lugar que ocupa el PS en la unión de la izquierda.





La tensión no disminuye entre el Partido Socialista y Francia Insumisa tras la negativa del primero a censurar al gobierno de François Bayrou el 16 de enero. El ya frágil equilibrio del Nuevo Frente Popular ha seguido tambaleándose en los últimos días, mientras el LFI amenaza con romper la alianza de izquierda en caso de una nueva abstención del PS en una futura moción de censura. Una mirada retrospectiva a una semana de escaramuzas.





• Hollande ve en el PS “el polo central de la Asamblea” y hace temblar a la gente





El ex presidente, ahora diputado por Corrèze y partidario de una izquierda reformista y sin censura, estimó este fin de semana que esto último era lo esperado “ de un partido de oposición responsable y útil”. “Los socialistas constituyen ahora el polo central dentro de la Asamblea Nacional ya que nada se puede hacer sin ellos ni contra ellos”aseguró a “La Tribune”. Ellos “tener la llave hasta 2027”.









François Hollande había abogado por negociaciones con el Primer Ministro. Los socialistas finalmente obtuvieron ciertas concesiones, obligándolos a abstenerse de la censura presentada por el LFI. Según él, los diputados del PS asumieron “El compromiso en beneficio de los franceses”Y “han desafiado la postura de LFI cuya única perspectiva es bloquear la vida institucional y provocar una elección presidencial”.





Los comentarios rápidamente fueron desestimados por el líder del LFI, Jean-Luc Mélenchon, quien describió a François Hollande como “máquina de engaño”acusándolo de querer presentarse nuevamente en las elecciones de 2027.





También en el PS, la salida del ex presidente hizo rechinar los dientes, en particular el del ex “rebelde” y diputado Laurent Baumel: “La no censura no es un hecho y la unión de la izquierda sigue siendo nuestra brújula para 2027”tronó.





• LFI se deja espacio para convencer al PS… pero evoca posibles medidas de represalia





La relación, sin embargo, no está rota: el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del LFI, Eric Coquerel, afirmó este fin de semana que quería convencer a los socialistas “para febrero” censurar el presupuesto, » peor «a sus ojos, que la defendida por Michel Barnier.





Si considera que el PS tiene «descartado» del NFP al no votar a favor de la censura, habló de una “sesión de recuperación”: LFI ya ha advertido que presentará una nueva moción de censura durante la próxima votación del presupuesto prevista para finales de febrero o principios de marzo.









La diputada Clémence Guettet también recordó “la fecha límite” de esta votación, advirtiendo al mismo tiempo de las consecuencias de una nueva abstención del PS. “Si no votan a favor, sacaremos todas las consecuencias necesarias”advirtió este fin de semana. Entre las posibles medidas de represalia, los rebeldes están considerando presentar candidatos en las próximas elecciones legislativas contra los diputados socialistas salientes que no votaron a favor de la censura. “No es una amenaza”asegura, pero “una cuestión de lealtad a nuestros votantes”.





• Los diputados del PS “romperían definitivamente” con el NFP si no votan a favor de la censura, advierte LFI





El miércoles, LFI volvió a subir el tono poniendo en juego el futuro del NFP: “Si los diputados socialistas se negaran nuevamente a censurar el gobierno de François Bayrou” al examinar el proyecto de presupuesto, “Romperían definitivamente con el Nuevo Frente Popular”advirtió la formación en un comunicado de prensa.









“Confirmarían una reversión de la alianza y ya no podrían representar a la oposición de izquierda en sus circunscripciones”se añade. LFI que predice “el gobierno debería utilizar la sección 49.3” y planea una nueva moción de censura para la ocasión, tiene la intención, sin embargo, de proponer “Reuniones bilaterales con grupos parlamentarios” del NFP, incluido el PS, “con el fin de aclarar”.





• El espectro de Bruno Retailleau como argumento





El partido aumentó la presión a principios de semana recordando la presencia de figuras de extrema derecha en el seno del gobierno de Bayrou: “Verá que el resto lo escribiremos con el señor Retailleau”agitó Eric Coquerel, refiriéndose al Ministro del Interior. Este último anunció en particular su intención de «tocar» para la ayuda médica estatal, un sistema que permite a los extranjeros sin un permiso de residencia regular en Francia buscar tratamiento, pero también, el domingo, para la creación de estadísticas étnicas en Francia “Con una condición es que no los utilicemos para una discriminación positiva”.









Es “Qué dejará pasar el Partido Socialista si no vota la censura”insistió Coquerel. Un argumento que resonó en el eurodiputado de la Plaza Pública Raphaël Glucksmann, que sin embargo es hostil al LFI: “Está claro, lo hemos dejado claro desde el principio, no habrá nueva ley de inmigración y no debemos tocar la ayuda médica estatal”dijo.





• Los partidarios del diálogo preocupados… y molestos





Para los partidarios del sindicato, que permitió a la izquierda ganar las elecciones legislativas de este verano, este clima de tensión es embarazoso. La jefa de los diputados ecologistas, Cyrielle Chatelain, repitió a la prensa que “La unión (de la izquierda) es fundamental, hay que trabajar para fortalecerla, consolidarla y no intentar hacerla explotar”. ella suplicó por “volver instancias de diálogo” dentro del PFN.





También entre los ecologistas, la secretaria nacional de EELV Marine Tondelier, habitualmente partidaria de las concesiones al PS, no ocultó su frustración el jueves: “Censuramos, volvimos a censurar y volveremos a censurar cuanto sea necesario”repitió, recordando que su elección se basó en los recortes presupuestarios en ecología anunciados por el gobierno. «No entiendo lo que ellos no entienden» dijo, apuntando a los socialistas.









En una nota de blog, el diputado François Ruffin, afiliado al PS y partidario tanto de una izquierda disruptiva como de intercambios más pacíficos, escribió el jueves: “Me temo lo peor, sí, temo encontrarte muy ablandado. Que nada te detenga a la izquierda, y que te encontremos, flotando, fluctuando con los vientos y las corrientes. »





El portavoz del PS y presidente del departamento de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, intentó moderar el jueves: “No debemos multiplicar las declaraciones de unos hacia otros. No sobreinterpreto las voces elevadas. » “Corresponde al gobierno dar garantías y a nosotros decidir si son suficientes o no. Juzgaremos por las pruebas”insistió. No estoy seguro de que esto sea suficiente para convencer a LFI.