De viaje a Mayotte, Le Pen cree que el plan de reconstrucción del gobierno “no va lo suficientemente lejos”

El plan de reconstrucción “Mayotte en pie” preparado por el gobierno “no llega lo suficientemente lejos”lamentó la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN) a su llegada al archipiélago este domingo 5 de enero para una visita de dos días.





“No va lo suficientemente lejos porque creo que le falta un componente importante que es el componente diplomático, sin el cual muchas de las cosas que se prometen no se cumplirán”aclaró, refiriéndose en particular a la lucha contra “inmigración ilegal”.





“Perdónenme por ser el primero (…) en haber dicho que de nada serviría prometer subsidios y dar dinero a Mayotte si no resolvimos el problema de la inmigración ilegal”insistió, mientras el territorio experimenta una importante presión migratoria, especialmente desde las vecinas Comoras.









En este sentido, el diputado de extrema derecha promete«enmendar» el proyecto de ley de emergencia que será presentado el próximo miércoles al Consejo de Ministros y deberá ser examinado la semana siguiente en el Parlamento, para su adopción esperada por el ejecutivo antes de finales de enero.





Casi un tercio de los hogares siguen sin electricidad





Llegada alrededor de las 16:45 hora local (15:45 en París), Marine Le Pen dijo que estaba “Primero vino a escuchar” los maorais y sus » sufrimiento «tres semanas después del paso del ciclón Chido que asoló este departamento más pobre de Francia.





“Todavía nos enfrentamos a una emergencia. Todavía hay la mitad de la población que no tiene electricidad, todavía hay una población que no tiene agua, que no tiene comida”argumentó, antes de ir a encontrarse con soldados de la 2ᵉ RPIMA y bomberos, en una base logística utilizada por la seguridad civil cerca del aeropuerto.









Según el Ministerio del Interior, en una actualización difundida el sábado por la noche, “La distribución de agua, alimentos y artículos de primera necesidad a toda la población está cobrando impulso gracias a una movilización muy fuerte del Estado en todo el territorio”.





De la misma fuente, “El 100% de la población está conectada al agua corriente” Y “El 69,7% de la población general está alimentada” en electricidad, “a pesar de importantes disparidades entre municipios”.