actualización sobre el conflicto

A tres semanas del inicio del conflicto en Oriente Medio, aquí tenéis las principales informaciones de las últimas horas.

El ejército estadounidense afirmó este sábado 21 de marzo haber destruido una importante instalación subterránea iraní en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo por parte de Teherán amenaza el suministro mundial de petróleo, cuando la guerra entra en su cuarta semana, sin perspectivas de un final inminente. Irán está bloqueando el acceso a esta ruta comercial crucial en respuesta a los ataques llevados a cabo desde el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, lo que está contribuyendo al aumento de los precios mundiales del crudo.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que había “destruido” una instalación que albergaba, en particular, misiles de crucero, pero “También eliminó los sitios de inteligencia y los relés de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”. “Por lo tanto, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores se reduce, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”.añadió.

22 países –incluidos Francia, el Reino Unido, Canadá y Japón– dijeron el sábado “Listo para contribuir a los esfuerzos” necesario para la reapertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el inicio de la guerra.

En una declaración conjunta, estos países, principalmente europeos, condenaron también los recientes ataques iraníes contra barcos e infraestructuras de petróleo y gas, y pidieron una “moratoria inmediata y global sobre los ataques a infraestructuras civiles”.

Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumanía, Lituania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Baréin son los otros países que firman el comunicado de prensa.

El sábado por la mañana, la Organización Iraní de Energía Atómica acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado el sitio nuclear de Natanz (centro), precisando que“No se ha informado de ninguna fuga de materiales radiactivos”. El ejército israelí respondió “no ser consciente” de tal huelga. La televisión pública Kan informa que se trata de una acción estadounidense.

El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, “informado por Irán” de esta huelga, convocada “moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”mientras que el Kremlin, antiguo aliado de Irán, condenó los ataques “irresponsable” peso “Riesgos reales de desastre en todo Medio Oriente”.

El deseo de eliminar la amenaza nuclear iraní es un objetivo asumido por el presidente estadounidense Donald Trump desde el inicio de la ofensiva. Los occidentales sospechan que la República Islámica quiere adquirir una bomba atómica, lo que ésta niega.

La perspectiva de un fin inmediato del conflicto no parece relevante, ya que Israel advirtió el sábado que la intensidad de los ataques en Irán “aumenta considerablemente” en los próximos días. “No pararemos hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra”afirmó Israel Katz, ministro de Defensa, mientras el ejército israelí bombardeaba durante la noche instalaciones de producción de misiles en Teherán.

¿Y si el viernes Donald Trump hubiera afirmado que Estados Unidos estaba “a punto de llegar” sus objetivos y estaban considerando “reducir gradualmente” Ante los esfuerzos militares estadounidenses en Irán, también descartó cualquier idea de un alto el fuego. Según algunos analistas, Irán todavía tiene capacidad de tomar represalias. “Podrían continuar entre cuatro y seis semanas más”predice Neil Quilliam, experto en geopolítica de Chatham House. “Habíamos estimado que ya estarían agotados, pero no creo que sea el caso”..

El viernes, Teherán intentó atacar “sin éxito” la base estadounidense-británica de Diego García, situada a 4.000 kilómetros de su territorio, según una fuente oficial británica. Los misiles iraníes tienen oficialmente un alcance limitado de 2.000 kilómetros. Información que podría alterar la situación geoestratégica.

La guerra se ha convertido en un conflicto regional al extenderse a las monarquías vecinas del Golfo, acusadas por Irán de permitir que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo ataques contra ella desde sus territorios. Desde el 28 de febrero, Teherán ha lanzado numerosos ataques con misiles y aviones teledirigidos, según él, dirigidos a intereses estadounidenses en estos países. Y el ejército iraní advirtió el sábado a los Emiratos Árabes Unidos que respondería con “huelgas violentas” cualquier ataque contra las islas del Golfo de Abu Musa y Grande Tumb, controladas por Teherán pero reclamadas por Abu Dabi.

Desde el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense, varias figuras del régimen iraní han sido asesinadas, incluido el líder supremo Ali Jamenei, el primer día de la guerra. Su hijo Mojtaba Khamenei lo reemplazó pero aún no ha aparecido en público desde su nombramiento. No estuvo presente este sábado en la oración del Eid, celebración del final del Ramadán, en Teherán, tradicionalmente presidida por el líder supremo de la República Islámica, donde una multitud de creyentes se reunió al amanecer en la Gran Mezquita del Imam Jomeini.

Escenas similares se observaron en otras ciudades del país, donde el acceso a internet es muy restringido.