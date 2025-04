¿Cuándo se colocan las banderas en medio mástil en Francia?

Tiempo de lectura: 2 min.

Descifrado

Después de la muerte del Papa Francisco, el gobierno anunció que las banderas se pusieron en medio de más, el día de su funeral el sábado 26 de abril. Una decisión que provocó críticas.









“No tenemos que marcar una forma de secularismo con geometría variable.» » Al igual que Alexis Corbière, invitado de Franceinfo el martes, el anuncio del suelo de las banderas en establecimientos públicos, sábado 26 de abril, día del funeral del Papa, preguntas y molestias, particularmente a la izquierda. “Debemos comportarse de la misma manera para todos los cultos”, lanzó el miembro del grupo ecológico. “Si mañana se apaga el Dalai Lama, obviamente que las banderas no estarán en medio mástil, de la misma manera para una autoridad musulmana o judía.» » Viniendo de un país secular, tal homenaje a un líder religioso preguntas. ¿Francia está obligada a poner sus banderas en medio mástil? ¿Es esto el primero?





¿Qué es medio -mast?





No hay una forma impuesta de colocar una bandera en medio mástil. Esta práctica es bajarla a la mitad del mástil o atarla con una cinta negra. Esto le impide flotar correctamente. El gobierno toma la decisión de marcar un duelo o pagar un tributo.





¿Es este tributo al Papa obligatorio?





Nada obliga a Francia a poner sus banderas en medio mástil por la muerte del Papa. Solo las banderas y estándares de los ejércitos, así como las de la flota francesa deben llorar en caso de muerte de un presidente de la República Francesa. La última vez fue en diciembre de 2020, para la desaparición de Valéry Giscard d’Estaing. En los otros casos, esta detección solo se toma por decisión del ejecutivo. Para implementarlo, el Primer Ministro debe transmitir esta instrucción a través de una circular enviada a los prefectos, que a su vez informan a las autoridades locales.





¿Son regulares estos miserables?





En Francia, tienen lugar después de la muerte de un presidente, pero también después de ataques, asesinatos o desastres naturales, por ejemplo. Por lo tanto, este fue el caso después de los ataques del 13 de noviembre de 2015, la decapitación de Samuel Paty, en octubre de 2020, y, por última vez, después del paso del ciclón Chido, que devastó a Mayotte en diciembre de 2024. Raramente raros son estos tributos para personalidades extranjeras. Solo Ronald Reagan, Nelson Mandela y Elizabeth II tenían derecho a este honor, pero también hace cierto tiempo … Joseph Staline, en 1953, y Francisco Franco, en 1975. Las banderas del ejército y la Armada fueron colocados a la mitad de la mitad para los primeros, los de las edificios ministeriales de la capital para el segundo. Los dos habían sido criticados. Varios papas ya han tenido este honor. Desde 1958, de hecho, Francia ha puesto sus banderas en medio mástil después de cuatro de los cinco papas muertos en el ejercicio de sus funciones. Último, John Pablo II, quien murió en 2005.





¿Son controversia regularmente?





La mayoría de estos tributos, con motivo de la muerte de un funcionario político o un ataque, por ejemplo, no son objeto de ninguna crítica. Sin embargo, la controversia después de la muerte del Papa no es la primera. En septiembre de 2022, después de la muerte de la reina Isabel II, algunos funcionarios electos locales se opusieron a este tributo. “Somos un país republicano. ¿Por qué debería rendir homenaje a un monarca extranjero?»había cuestionado a Yann Galut, ex alcalde de Bourges de PS. También en 2005, después de la muerte del Papa Juan Pablo II, parte de la clase política había castigado el tributo apoyado que se le había pagado en Francia. Ella contó en sus filas François Bayrou, sin embargo, hoy en la iniciativa del tributo al Papa Francisco. ” (Esta decisión) no corresponde a la distinción que debe hacerse entre convicciones espirituales y elecciones políticas y nacionales, explicado en el momento en que el presidente de la UDF. Ciertamente no habría tomado esa decisión. »»