Cuando Paul Manafort, cercano a Trump, ofrece su ayuda al reaccionario multimillonario francés Pierre-Edouard Stérin

El exjefe de campaña de Donald Trump en 2016 ha vuelto al servicio para ayudarle a establecer vínculos en América Latina y Europa. En Francia, Paul Manafort habló con los equipos del multimillonario conservador Pierre-Edouard Stérin.





Paul Manafort es un fantasma. Duramente condenado por los tribunales estadounidenses, entre otras cosas, por asesorar a ucranianos prorrusos, luego indultado por Donald Trump, el exdirector de la primera campaña electoral del multimillonario, en 2016, regresó con la reelección del republicano. dice el “New York Times” en una larga investigación, publicada el domingo 12 de enero. El cabildero fue visto especialmente en Mar-a-Lago, la residencia donde los 47mi El presidente de Estados Unidos gestiona sus asuntos mientras espera su toma de posesión el 20 de enero.









¿Su misión? Asesorar a partidos de extrema derecha en Europa y América Latina y ayudarlos a desempeñarse en las elecciones. Para la ocasión se formó un equipo de consultores. Si el “New York Times” menciona intercambios con un alcalde peruano ultraconservador o conexiones en Ucrania, el periódico menciona principalmente una discusión “Con un multimillonario francés que defiende políticas antiinmigración, incluida Marine Le Pen”. El diario menciona en particular una nota de intervención en la que los equipos de Manafort proponen a los del multimillonario en cuestión, Pierre-Edouard Stérin, “Desarrollar una campaña ultramoderna y multidimensional” hacer crecer los partidos de derecha y extrema derecha en Francia, movilizando sectores específicos del electorado y atacando a ciertos oponentes.





Suficiente para alimentar aún más la máquina de fantasía en torno a este multimillonario católico, presidente de Otium, un rico fondo de inversión, que prometió dedicar su fortuna al surgimiento, en Francia, de una fuerza política conservadora y liberal. Su mano derecha, François Durvye, se convirtió en uno de los principales asesores económicos de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Contactados, los allegados de Pierre-Edouard Stérin confirman la existencia de estos intercambios.









“Hoy por hoy no tenemos ninguna relación contractual con Paul Manafort”especifica sin embargo a “New Obs” uno de sus familiares, Arnaud Rérolle, que participó en las discusiones. El treintañero cofundó, en 2023, el proyecto Périclès con Pierre-Edouard Stérin. un verdadero “plan de batalla cultural”que pretende invertir más de 150 millones de euros para ayudar a todos los partidos de derecha a ganar las elecciones, incluido el de Marine Le Pen y la Agrupación Nacional. El proyecto, revelado por “l’Humanité” y ahora asumido públicamente por Pierre-Edouard Stérin, tiene como objetivo tanto financiar think tanks para influir en el debate mediático como apoyar directamente al personal político, en particular a los cargos electos locales, para futuras elecciones. “Somos un hervidero de proyectos políticos, dentro de un espectro liberal conservador, pero de forma apartidista”asegura Arnaud Rérolle. La iniciativa de Manafort recuerda a la del exasesor trumpista Steve Bannon, que también intentó en 2018 unir a las figuras de la derecha radical europea.