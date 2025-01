“¡Los megaincendios no son un castigo para los ricos en Los Ángeles!”

Entrevista

Desde el 7 de enero, California está azotada por incendios de gran magnitud que han asolado varios barrios de la megalópolis de Los Ángeles, provocando la muerte de al menos 24 personas y cientos de miles de evacuaciones forzosas. Según las estimaciones de las autoridades, más de 12.000 estructuras, viviendas o edificios diversos ya han sido destruidos o dañados por las llamas. La segunda ciudad más poblada de Estados Unidos se prepara para el regreso de fuertes vientos que amenazan con avivar aún más estos devastadores incendios.









Empezaste a trabajar en 2017 en megaincendios, estos incendios gigantescos, incontrolables y que destruyen el suelo. Se intentó (“Cuando el bosque arde”, Premier Parallèle, 2019), pero en 2025, la opinión pública todavía parece sorprendida de que se produzcan megaincendios, como actualmente en Los Ángeles…





Joelle Zask Lo que me sorprende es que en casi diez años, mientras los especialistas ya habían desarrollado escenarios para combatir este fenómeno, no se ha hecho nada concreto para reducir los riesgos de que ocurra. Debido a que no podemos detener un megaincendio una vez que se ha desencadenado, ningún medio, ninguna técnica es capaz de hacerlo. Es aguas arriba donde se deben realizar los trabajos, en particular la limpieza de la maleza y la plantación de árboles “muralla”, como los cipreses, para limitar los riesgos de que alguna vez se activen. El megaincendio es un ejemplo paroxístico de la necesidad de prevención.





Sin embargo, en Los Ángeles no se han hecho esfuerzos de prevención…





Ya sabes, la existencia misma de Los Ángeles parece una especie de desafío que el hombre ha lanzado a la naturaleza. La Ciudad de los Ángeles es un lugar sublime, pero está ubicada en una zona sísmica peligrosa, vulnerable a los tsunamis y transitada por vientos extremadamente poderosos. ¿Por qué los megaincendios eran predecibles allí, como lo son en otros lugares? Por multitud de factores que no son específicos de California: calor estacional excesivo, suelo seco, vientos superiores a 100, incluso 150 km/h…









Todos estos factores se deben a la perturbación del calentamiento global, pero también al hecho de que las casas se han construido en contacto con la vegetación y a que la expansión (la fragmentación de la naturaleza por la construcción incontrolada de infraestructura humana) ha debilitado los ecosistemas locales. Estos últimos, de los que los humanos han formado parte durante decenas de miles de años, se han visto alterados, y los megaincendios son una consecuencia lógica de esta alteración. Jugamos al aprendiz de brujo y estamos pagando el precio.





Precisamente, al ver imágenes de las villas de los multimillonarios (Anthony Hopkins, Læticia Hallyday, Patrick Bruel…) esfumadas, muchas personas se dijeron que los ricos eran, de alguna manera, castigados por una vida excesivamente derrochadora… ¿Qué tal crees?





Esta es una mala lectura: ¡los megaincendios no son ni un castigo divino ni un castigo para los ricos de California! Es importante recordar, sin embargo, que estos incendios no sólo afectan a las familias ricas, aunque los medios de comunicación se centren en ellas. Hay que repensar toda una “cultura del fuego”, es decir un conjunto de acciones preventivas para evitar que se produzcan megaincendios. La cultura del fuego es conocida por las personas que han conservado prácticas tradicionales, como la quema en Australia. (limpieza con fuego). También se encuentra en Córcega, donde los habitantes saben que nunca deben construir casas en contacto con árboles.









Sería imprudente creer que Francia se librará de este fenómeno, ¿verdad?





De hecho, no lo ha sido ni lo será. Varios escenarios revelan que los riesgos de megaincendios aumentarán en toda Europa. Una vez más, es necesario un cambio de civilización: los megaincendios no requieren sólo una respuesta técnica, una adaptación de las infraestructuras. Constituyen una señal política, social y económica que debe ser escuchada.





Especialista en John Dewey y filosofía social, Joelle Zask Enseña en la Universidad de Aix-Marseille, autor de varios ensayos. Recientemente publicó “Admira. Elogio de un sentimiento que nos hace crecer” (Premier Parallèle, 2024).