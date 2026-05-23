¿Hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán? lo que sabemos

Con Estados Unidos e Irán nunca estamos lejos de un acuerdo, pero a menudo nos decepcionamos. Sin embargo, los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países están efectivamente agitados este sábado 23 de mayo. Casi para sorpresa de todos. ¿A qué se debe ese renovado optimismo? ¿Qué contendría el acuerdo? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estimó hace unas horas que había “una oportunidad” que Irán acepte un acuerdo para poner fin a la guerra el sábado.

“Es posible que más tarde hoy, mañana o en unos días tengamos información para comunicar”dijo a los periodistas en Nueva Delhi el equivalente del Ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, añadiendo que esperaba tener “albricias”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, afirmó que su país estaba en “fase de finalización” de un memorando de entendimiento con los Estados Unidos con vistas a poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Próximo.

Dijo a la televisión estatal Irib que su país había querido “primer borrador de un memorando de entendimiento (…) compuesto por 14 cláusulas”. “Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos memorandos de entendimiento”añadió.

Irán asegura que el fin del bloqueo estadounidense forma parte del marco del acuerdo que se negocia actualmente, pero que el expediente nuclear no forma parte “en esta etapa” del acuerdo con Estados Unidos.

“La cuestión del Estrecho de Ormuz se encuentra entre los temas de este memorando de entendimiento de 14 puntos” negociado con los Estados Unidos, subrayó Esmaïl Baghaï. Este texto también menciona “el fin de los actos de piratería realizados por Estados Unidos contra la navegación internacional”. Una afirmación que parece muy improbable…

El aliado libanés de Irán, Hezbolá, dijo el sábado que un mensaje de Irán mostraba que no abandonaría al grupo libanés proiraní y que la última propuesta de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos incluía un alto el fuego en el Líbano.

¿Amenazas ayer, acuerdo hoy? El anuncio de un posible acuerdo, todavía muy frágil, choca con el contenido de las declaraciones procedentes de Estados Unidos ayer. El viernes, Donald Trump reunió a sus asesores más cercanos para discutir la guerra, afirmó el sitio web de noticias estadounidense Axios.

Según CBS News, los soldados estadounidenses se están preparando para posibles bombardeos durante el fin de semana, que se prolongará hasta el lunes en Estados Unidos.

El presidente estadounidense también anunció que no podrá asistir este fin de semana a la boda de su hijo mayor, Don Jr., en las Bahamas, y que tendrá que permanecer en Washington durante “razones relativas a asuntos de Estado”.