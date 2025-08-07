Considerado intransigente y orgulloso, aplastado por Ursula von der Leyen ... Kaja Kallas, jefe de diplomacia europea de la "misión imposible"





En la última temporada de la hilarante serie “Parlamento” (Francia Télévisions) transmitida en mayo pasado, un episodio se llama “chivo expiatorio”. Un personaje explica: “El objetivo de Europa es la paz. ¿Cómo lo obtenemos? Al desviar la violencia contra un objeto externo, en este caso, la Comisión. Para racionalizar eso, hace quince años, creamos el servicio” chivo expiatorio “.» » Por supuesto, este servicio es una ficción. Por otro lado, hace quince años, en diciembre de 2009, la Unión Europea (UE) creó la posición de alto representante para los asuntos exteriores y la política de seguridad, que cumple la misma función. Kaja Kallas, quien consultó a sus predecesores en detalle el verano pasado, no pudo ignorarlo: en la capital europea, los diplomáticos a menudo citan este puesto como “Las Bruselas más difíciles”, a “Misión imposible” donde hay “Lo que algunos soplan para tomar”.





En ese momento, el nombramiento del joven primer ministro estonio (entonces 47 años) por sus compañeros despertó el entusiasmo. En un período en que la UE se afirmó frente a las principales crisis geopolíticas, este carismático centrista, cerca de Emmanuel Macron, fue el primer jefe de gobierno …