Condenado el alcalde de Arcachon por insultar y amenazar a un opositor durante la campaña

“ ¡Si pudiera arrinconarte detrás de los contenedores de basura, estaría feliz de darte una paliza! » Estas declaraciones provocaron, en particular, la condena judicial del alcalde de Arcachon (Gironda), Yves Foulon. Este jueves 20 de agosto, el tribunal penal de Burdeos impuso una multa de 10.000 euros al electo de LR, de 67 años, de los cuales 5.000 euros suspendidos, por amenazas y violencia contra su principal oponente en las elecciones municipales, Vital Baude.

Ausente durante las deliberaciones, Yves Foulon también fue condenado a 30 años de multa por injurias y deberá pagar 2.500 euros a Vital Baude por los daños sufridos. Una pena inferior a las exigidas por la fiscalía, que había solicitado a principios de julio una pena de prisión condicional de cuatro meses.

El caso se remonta al 15 de marzo, la mañana de la primera vuelta de las elecciones municipales. Yves Foulon se encuentra entonces con Vital Baude, su oponente ecologista de 50 años, y le grita: “ Te estás portando mal. » El resto del intercambio, filmado sin el conocimiento del alcalde y publicado dos días después por el medio online “Vakita”, es mucho más virulento.

“Hijo de puta”, “hijo de puta” o incluso “eres una mierda” había lanzado a Yves Foulon (67 años) contra su oponente. Le acusa de haber distribuido, durante la campaña, una fotografía de las obras de construcción de su casa, construida en el lugar de una villa patrimonial que había demolido.

“ Haré todo lo posible para follarte y encontraré algo (…) en tu vida personal », continúa el alcalde. El tribunal consideró estas declaraciones como una amenaza de ataque” de manera grave y reiterada a las condiciones de vida del Sr. Baude “.

Vital Baude también acusó al alcalde de haberlo empujado y luego de haberle llevado la mano a la barbilla. Yves Foulon cuestionó esta violencia durante su juicio. Pero las imágenes convencieron al tribunal: el vídeo muestra “ Contacto físico con fuerza suficiente para causar retroceso. », estimó el juez.

Durante la audiencia, el fiscal calificó este expediente como “ mas serio » entre los casos de ataques a funcionarios electos que se han presentado ante la fiscalía de Burdeos desde que el gobierno los convirtió en una prioridad de su política criminal.

Abogado de profesión y ex diputado, Yves Foulon dirige desde hace un cuarto de siglo esta ciudad costera de la cuenca de Arcachon. Hasta ahora nunca había sido condenado.

Al salir del tribunal, el abogado de Yves Foulon, Benoît Ducos-Ader, vio en la decisión un ” juicio de apaciguamiento “, cual ” parece impedir una llamada “. “ Creo que todos lo dejarán ahí y eso será algo muy bueno. “, dijo a la prensa.

Vital Baudé no cerró esta puerta. El opositor ambientalista cuestionó una decisión que, según él, probablemente tomaría “ jurisprudencia a nivel nacional “. Lamentó que “ el magistrado principal de una ciudad ” puede ” permitirse insultar, amenazar, tener una actitud violenta (…) y no tener pena de prisión suspendida, conservar su mandato y todas las prerrogativas y medios de represalia que conlleva “.