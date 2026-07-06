Con esta disolución en Gaza, Hamás quiere enviar una señal “simbólica” a Donald Trump

Hamás anunció este lunes 6 de julio que había disuelto sus órganos de gobierno en la Franja de Gaza, tras casi veinte años en el poder. Una decisión que allana el camino para la instalación de un comité tecnocrático, creado por el “Consejo de Paz” creado por Donald Trump, para administrar el territorio palestino.

Sobre todo “simbólico”esta señal del movimiento islamista palestino pretende satisfacer las exigencias del presidente estadounidense para poner fin definitivamente a los violentos ataques israelíes que los habitantes de Gaza han sufrido desde el sangriento ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Un deseo utópico mientras la gran cuestión del desarme de Hamás siga estancada.

El NCAG, actualmente con sede en El Cairo, fue creado por el “Consejo de Paz” durante las negociaciones que resultaron en el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025. “Afirmamos que el Comité Nacional para la Administración de Gaza está plenamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”reaccionó a X su presidente, Ali Shaath.

La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes en poder de Hamás a cambio de palestinos encarcelados por Israel. Sin embargo, la transición a la segunda fase, que debía prever el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, está estancada desde hace varios meses. Por el contrario, las fuerzas israelíes han reforzado su presencia en el enclave, mientras que la gobernanza de Gaza después de la guerra sigue siendo un punto conflictivo.

Israel descarta cualquier retorno de Hamás al poder, pero también rechaza, en este momento, una reanudación directa de la administración de Gaza por parte de la Autoridad Palestina. Tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Al menos 1.072 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde que entró en vigor la tregua, según el Ministerio de Sanidad del territorio, dependiente de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. El ejército israelí afirma haber perdido cinco soldados y un contratista en Gaza durante el mismo período.

Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por el sangriento ataque en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, el movimiento dijo que estaba dispuesto a retirarse del poder en Gaza en favor de otro liderazgo palestino. Desde entonces se han mencionado numerosos escenarios, pero sobre el terreno la situación está empeorando. Uno de los principales puntos conflictivos sigue siendo el desarme de Hamás, que afirma que sólo lo concederá como parte de una iniciativa política palestina, que Israel rechaza.

El desarme es también el primer punto planteado por el “Consejo de Paz” creado por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza. “El principio fundamental es este: una autoridad, una ley y un arma. Esto implica la consolidación de todas las armas bajo el control del NCAG”declaró el organismo en un comunicado de prensa publicado en X.