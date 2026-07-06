Cómo la moción de censura por la ola de calor se convirtió en desautorización para Olivier Faure, el líder que se convirtió en rebelde del PS

Cada día que pasa trae consigo su cuota de ajuste de cuentas entre socialistas. La proximidad con los rebeldes en las elecciones municipales, el proceso de designación del candidato presidencial… Todo es una excusa para mostrar públicamente los desacuerdos estratégicos entre los partidarios de Olivier Faure, jefe del partido, y sus oponentes reunidos en torno al alcalde de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, y al jefe de los diputados del PS, Boris Vallaud. Este lunes 6 de julio, fue la moción de censura sobre la ola de calor la que desencadenó nuevas hostilidades…

Presentado por la jefa de los diputados ecologistas Cyrielle Chatelain y la vicepresidenta rebelde de la Asamblea Nacional Nadège Abomangoli, este texto pretendía derrocar al gobierno de Lecornu, declarado culpable de inacción ante la excepcional ola de calor de junio. El domingo 5 de julio, Olivier Faure anuncia que votará a favor de esta moción de censura para “enviar una advertencia clara” al ejecutivo, mientras un nuevo episodio de fuerte calor se ha extendido a dos tercios del país.

Como en cualquier partido democrático, la posición colectiva se discute durante una reunión de grupo. Este lunes por la mañana, tras varias horas de debate, casi dos tercios de los diputados socialistas, según los participantes, decidieron lo contrario de su líder: “Compartimos (…) la ira contra la inacción climática de Emmanuel Macron”pero los franceses están esperando “Soluciones en lugar de entrar en una crisis política sobre este tema”justifica el grupo PS.

Olivier Faure se enfrenta a un enigma. Puesto en minoría, debe elegir entre persistir votando la moción de censura contra la opinión mayoritaria o seguir la línea decidida por su grupo renunciando a su posición inicial. Finalmente, en el hemiciclo, será uno de los 20 diputados del PS que votarán junto al resto de la izquierda. Sólo 132 diputados apoyan la iniciativa de los ecologistas. Insuficiente para derrocar a Sébastien Lecornu, pero el jefe del PS ha vuelto a encender la pólvora interna.

Un líder de partido no debería hacer eso, se quejan sus oponentes. “Respetar el sentido del voto del grupo (…) también debería ser responsabilidad y deber de un primer secretario”critica al entorno de Boris Vallaud. “Estamos en un nivel de irresponsabilidad jamás alcanzado por un primer secretario del PScritica también a “L’Opinion” Rémi Branco, vicepresidente del departamento de Lot y cercano al jefe de los diputados del PS. ¿Cómo puedes pretender liderar y unir a un partido cuando ni siquiera respetas la disciplina de voto en tu grupo en la Asamblea Nacional? Olivier Faure debe someterse o dimitir. »

A sus 57 años, tras ocho años al frente del PS y tres elecciones internas ganadas, ¿comenzaría Olivier Faure una carrera rebelde? Un mandato que recuerda a los socialistas electos opuestos a François Hollande cuando era presidente, el mismo que hoy defiende como diputado el cargo opuesto al de primer secretario. ¿Está la mayoría de los diputados del PS, elegidos bajo la bandera del Nuevo Frente Popular, en proceso de “holandización”?

El candidato presidencial rebelde, Jean-Luc Mélenchon, se deleita con el espectáculo que ofrecen sus antiguos camaradas en X: “Olivier Faure traicionó su palabra, su dignidad, los Nupes, el NFP, todo y todos para convertirse en el candidato de los centros. Rechazó diez veces la censura para salvar a Macron. Ahora se pone una camiseta rebelde para votar con nosotros y los ecologistas por la censura de Lecornu. Ya no es una veleta, es un ventilador. Bueno, está en temporada. Pero Hollande no tendrá piedad. »

Como nada sucede nunca por casualidad, es necesario relacionar este episodio de censura con la votación crucial de los militantes del PS, llamados a decidir el jueves 9 de julio sobre la estrategia de nominación de un candidato a las elecciones presidenciales. En el menú: la elección entre una primaria abierta, defendida por Olivier Faure, y una primaria cerrada, defendida por sus oponentes. El primero no excluye la organización posterior de una segunda primaria con el resto de la izquierda no melenconista, mientras que el segundo parece más destinado a validar la candidatura de Raphaël Glucksmann.

En este contexto, sin riesgo de caída del Primer Ministro, ¿quería Olivier Faure marcar el rumbo de la izquierda votando a favor de la censura? ¿Diferenciarse un poco más de sus oponentes, la mayoría internamente, para atraer activistas? El Primer Secretario quiso abordar “un brazo de honor para quienes quieren llevar el partido en dirección de ruptura con el resto de la izquierda”aseguró uno de sus familiares tras la votación.

Según el entorno de Boris Vallaud, la votación de la moción de censura no reproduce las disensiones sobre la estrategia para 2027, argumentando que los diputados que apoyaban al Primer Secretario todavía se oponían a censurar al Gobierno por la ola de calor. Sin embargo, “Esto refuerza la confusión general en torno al PS”reconoce un diputado opositor a Olivier Faure. Un amigo íntimo del jefe de los ecologistas Marine Tondelier está cada vez más desesperado por las andanzas socialistas: “Es una nueva señal de un regreso a la era holandesa. Ya lo hemos dicho varias veces: esta tendencia se producirá sin nosotros”.