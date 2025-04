Caso de Betharram: “Me apuñalan el corazón”, dice Bayrou después de las revelaciones de su hija

Por

23 de abril de 2025



23 de abril de 2025

“Me apuñala el corazón”respondió François Bayrou, preguntó sobre las declaraciones de su hija, quien reveló que había sido una víctima, una adolescente, de violencia durante un campamento de verano organizado por la misma congregación a la que pertenece el establecimiento de Notre-Dame de Betharram.









“Como padre, me apuñala el corazón. (…) Que no se haya conocido y que las derivaciones de este orden tuvieron lugar, para mí, es casi insoportable “respondió al primer ministro durante un punto de prensa después de una visita al establecimiento penitenciario en Saint-Quentin-Fallavier (Isère). François Bayrou dijo que su hija, Hélène Pélllant, no había “Nunca habló” violencia.





Pero “No es el centro del caso” Y “No es un asunto personal”. Y “Como funcionario público, que va más allá del padre, son las víctimas las que creo” Y “No quiero abandonarlos”él también dijo.





“El trabajo, la escritura de mi hija, está completamente centrada en una pregunta: ¿por qué no estamos hablando de eso?” ¿Por qué las víctimas no hablan de eso? Estaba muy, muy molesto cuando recibí a los diez niños que fueron víctimas durante horas, por lo que entre ellos, no sabían que sus camaradas habían sufrido las mismas cosas insoportables, brutalidades o peor aún, afectados sexuales “agregó François Bayrou.









“¿Por qué no hablamos?” ¿Por qué no hablamos en los asuntos de la violencia intrafamilia? ¿Por qué no hablamos de asuntos dramáticos de incesto? ¿Por qué los vecinos no ven nada? ¿Y por qué las víctimas mismas no dicen nada? Te lo diré, creo que las mismas víctimas quieren proteger a sus padres “lo consideró.





Bayrou ante la Comisión de Investigación el 14 de mayo





François Bayrou debe ser escuchado el 14 de mayo por la Comisión Parlamentaria de Investigación nacida del escándalo de Betharram. “No he dicho, desde el primer día, que lo que sé sobre este asunto, que la verdad de lo que descubro y tengo, desde este punto de vista, no hay problema para responder”dijo el primer ministro, interrogado sobre esta citación.









Acusado por algunos de haber sido consciente, en el pasado, de las acciones denunciadas hoy por ex alumnos del establecimiento de la escuela católica, y de haber intervenido en un caso judicial que involucra a un religioso de la institución, François Bayrou ha negado firmemente en varias ocasiones.





La hija mayor de François Bayrou también testifica en el libro, que se publicará el jueves, por Alain Esquerre, portavoz de las víctimas de Betharram, quien rastrea su lucha contra el “Negación colectiva” Violencia de la institución. El testimonio de la hija de François Bayrou, presentada en “Paris-Match” antes del lanzamiento de este libro, “Contan un poco el espectáculo” Para las víctimas, lamentó Alain Esquerre el miércoles.