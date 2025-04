Por

25 de abril de 2025

La prefectura de Haut-Rhin anunció este viernes 25 de abril, la prohibición del consumo de agua del grifo para personas sensibles en 11 municipios cercanos al aeropuerto de Mulhouse de Basilea debido a la contaminación vinculada al uso pasado de la espuma anti-initia que contiene contaminantes eternos.









“Debido a un excedente regular de los estándares de calidad relacionados con los PFA (contaminantes eternos, nota del editor) en el agua potable, el prefecto de Haut-Rhin (…) tomó, mediante decreto del 25 de abril, una medida de precaución sanitaria: el consumo de agua del grifo para bebidas y prepararse para las botellas ahora está prohibido por las personas sensibles que viven en 11 municipalidades de Saint-Luis-Luis-Luisseration” “” “indica la prefectura en un comunicado de prensa que indica que el decreto entrará en vigor el 5 de mayo.





En los municipios interesados, “La concentración total de los 20 PFA principales excede, persistentemente, el límite regulatorio de 0.1 microgramos por litro (µg/L) en agua distribuida”. “La contaminación está vinculada al uso aprobado en la plataforma del aeropuerto, la regulaciones impuso el uso de PFA que contiene PFA, el uso de estas espuma certificado por la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil)”continúa la prefectura.





Espuma anti-fuego utilizada por el aeropuerto de Basily-Mulhouse





Según el texto, “Los indicadores de salud actualmente disponibles no demuestran impacto en la salud de los habitantes del territorio”.





El agua del grifo ya no debe usarse para la bebida de personas sensibles o la preparación de botellas, los dispositivos de filtración, como los decantadores de filtro, deben evitarse porque su efectividad contra los PFA queda por demostrar y los pozos de pozo o lluvia no deben consumirse, porque no está controlada, según la misma fuente.









“Desde enero de 2017, tan pronto como los emulnesters no fluorados (sin PFA) han sido certificados OACI para el uso del aeropuerto y autorizado por regulaciones, el aeropuerto ha dejado de usar las espumas que contienen PFA”ella agrega. Estas espumas anti-fuego se usaron durante los ejercicios en el aeropuerto de Basily-Mulhouse.





Los PFA son sustancias muy persistentes utilizadas en muchos objetos cotidianos (textiles, cosméticos, utensilios de cocina, etc.), recuerda la prefectura.