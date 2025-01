buscando un acuerdo sobre el método

Narrativo

Se celebró una primera reunión entre los interlocutores sociales sobre el tema de la reforma de las pensiones, que François Bayrou desea poner «en construcción».





Tenga paciencia: casi dos años después del primer día de movilización contra la reforma de las pensiones, aquí está, por fin, el “primera respuesta a esta movilización histórica”observa Marylise Léon, secretaria general de la CFDT, al final de la reunión de más de dos horas entre interlocutores sociales y gobierno en el Ministerio de Trabajo, este viernes 17 de enero. Este fue el primer paso de «cónclave» buscado por François Bayrou por “regreso a la construcción” la muy discutida reforma de 2023. Una consulta que debe durar hasta la primavera y durante la cual todos podrán compartir. “sus áreas de preocupación, de malestar”declaró en la introducción el Primer Ministro, quien también insistió en su » confianza » en el resultado de este “experiencia sin precedentes”.









Para las organizaciones sindicales, este primer encuentro fue una oportunidad para recordar la demanda central que vienen planteando desde la movilización unitaria de 2023: la derogación del aplazamiento de la edad legal de jubilación, de 62 a 64 años. “Siempre hemos sido muy claros: 64 años es no. Necesitamos cambiar la edad legal”resume Marylise Léon, quien también hizo propuestas sobre el reconocimiento de las desigualdades profesionales entre mujeres y hombres y la dificultad en el cálculo de los derechos de jubilación. “Todas las organizaciones sindicales hemos pedido el fin de los 64 años. La reunión de hoy confirmó que no se ha pasado página sobre la movilización y que la reforma de las pensiones no puede permanecer como está.comenta también Sophie Binet, secretaria general de la CGT. “Yo no estoy cerrado a los 64 años. Esto puede cambiar si nos hacen propuestas que no aumenten el coste de la mano de obra».estima por su parte Michel Picon, de U2P, unión de las empresas locales.





En esta fase de los debates, se trata principalmente de una cuestión de método y de alcance: los trabajos sobre el fondo no comenzarán hasta el final de una misión de cálculo de costes encomendada al Tribunal de Cuentas, que deberá presentar su informe el 19 de febrero. es esperado con impaciencia por los sindicatos, que cuestionan el añadido presentado por François Bayrou en su discurso de política general. “Podremos sacar todas las cifras, exponerlas, discutirlas, debatirlas e informar a todos los ciudadanos”se alegra François Hommeril (CFE-CGC). François Bayrou espera entonces que se llegue a un acuerdo entre los interlocutores sociales para la “finales de mayo”.





“Sal en el pastel”





Menos enfático en general que un Primer Ministro que espera que «optimismo» en torno a estas discusiones podría “devolver el optimismo a la sociedad francesa” – euforia del diálogo social – los dirigentes sindicales todavía mostraron, al final de la reunión, una “voluntad de triunfar” (Marylise Léon), no “no insultar el futuro” (Cyril Chabanier, CFTC) o “salir victorioso” (Dominique Corona, Unsa). Sin embargo, la mesa redonda “Fue una oportunidad para comprobar el alcance de los desacuerdos con los empresarios, que reafirmaron su compromiso con las reformas”según Sophie Binet.





Entre los temas que podrían tensar los debates, la voluntad de François Bayrou de abordar al mismo tiempo los sistemas de pensiones públicos y privados: el déficit de pensiones de los funcionarios, destacado por François Bayrou en su discurso de política general, en caso de que sea cubierto por regímenes privados ? No, según la mayoría de los participantes en la reunión. “El Primer Ministro quiere un enfoque global. Pero los dos sistemas no son miscibles”según François Hommeril, que no quiere “añadir sal al pastel”. “El compromiso directo de Medef Porter(tiene) lógicamente sólo dentro del ámbito de los planes de pensiones del sector privado”reaccionó también Patrick Martin, líder del sindicato de empresarios. También defiende el establecimiento de un plan de capitalización, impensable para las organizaciones sindicales.









En cualquier caso, se pudieron decidir dos puntos: la participación tras los trabajos del FSU y Solidaires, que no fueron invitados a esta primera reunión (reunía a CFDT, CGT, FO, CFE-CGC y CFTC; FNSEA y Unsa; Medef, CPME y U2P), pero también una cuestión de vocabulario que ha plagado a las organizaciones sindicales desde el discurso de política general: no decimos «cónclave», sino consulta.