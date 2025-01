bienvenido al nuevo mundo de las luchas de poder

Publicado el



7 de enero de 2025 a las 7:00 a.m.

El regreso de Trump a la Casa Blanca bien podría marcar un cambio trascendental. Aún impulsado por un deseo geopolítico disruptivo, el republicano cuenta esta vez con el apoyo de los gigantes tecnológicos.

Datar los cambios de época siempre es difícil, es un tema que preocupa a los historiadores. Pero es muy posible que 2025 marque una ruptura, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su deseo de perturbación geopolítica: una ruptura con el Viejo Mundo, los nacidos en 1945 están tomando agua por todos lados. En 1945, Estados Unidos, saliendo de la Segunda Guerra Mundial más fuerte de lo que había entrado en ella, construyó su hegemonía política a través de su red de alianzas (OTAN en Europa, Cento en Oriente Medio, tratados con Japón, Corea del Sur, etc.) y una red de instituciones (ONU, FMI, Banco Mundial, etc.). Trump llega con el renovado deseo (lo intentó durante su primer mandato) de desentrañar lo que considera una trampa en la que se encuentra Estados Unidos. “hecho para tener”paga por “polizones”. Sin embargo, no es un aislacionista: es MAGA, Make America Great Again, es decir, por una hegemonía basada en el equilibrio de poder, con Estados Unidos por encima de todos los demás.





La principal consecuencia de esta cosmovisión es que no diferencia mucho entre aliados y adversarios. Europa se dará cuenta de ello a su costa, en cuanto intente desvincularse de Estados Unidos o quiera defender sus propios intereses o su visión del mundo. Pongamos un ejemplo: cuando la Comisión Europea desea, como lo ha hecho muchas veces en el pasado bajo el liderazgo de Margrethe Vestager,…