Tras su salida racista hacia Kylian Mbappé, Celeste Amarilla exige disculpas al jugador

Comentarios indecentes, hospital, caridad… Al final de un partido salpicado de antijuego por parte de los paraguayos, estos últimos fueron finalmente eliminados del Mundial de Fútbol en octavos de final por la selección de Francia (0-1) por un penalti de Kylian Mbappé en la segunda parte, abriendo el camino a los cuartos de final.

Una eliminación que a Celeste Amarilla, senadora paraguaya, evidentemente le costó digerir. En las redes sociales, este último derramó un torrente de odio racista contra el jugador el lunes 6 de julio. El capitán de los Bleus, apoyado por la clase política francesa y por los órganos rectores del fútbol, ​​le respondió. Celeste Amarilla ahora exige… Una disculpa.

Todo comienza con una publicación sobre X del MP, publicada el lunes después del partido Francia-Paraguay. Un mensaje en el que el diputado ataca al capitán de la selección de Francia y multiplica los insultos racistas contra él.

“ Este idiota ni siquiera ha aprendido a escribir. En lugar de chupar leche materna, amamantaba cocos, y los seres más educados de los que jamás escuchó hablar fueron chimpancés. », escribió en X el representante de la oposición en el Senado paraguayo.

“Un camerunés de la colonización, que intenta desesperadamente hacerse pasar por francés, resentido, nuevo rico, arrogante y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo durante todo el partido, como todo su equipo; ni siquiera consiguieron marcar un gol, ganaron gracias a un golpe de suerte…”continuó en otra publicación sobre X.

El senador, de 61 años y miembro del Partido Liberal, principal partido minoritario de la oposición, ha estado en el centro de las controversias de la política paraguaya.

Esta salida nauseabunda provocó el enfado del número 10 de la selección francesa, que calificó al senador de “despreciable” Y “indigno de su cargo”.

“Ustedes no representan a Paraguay, este país que rezuma pasión y honor durante toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el camino y el esfuerzo histórico que sus jugadores hicieron durante este Mundial para dejar paso a una dama incompetente que da la peor imagen posible de su país. Nunca daré a personas como ella la libertad de difundir su odio y su racismo por el mundo”.añadió el delantero del Real Madrid.

No pasó mucho tiempo hasta que llegó una ola de apoyo. Incluso Emmanuel Macron elogió la reacción del máximo goleador de la historia de los Blues (63 goles en 103 partidos internacionales) al denunciar “ ataques racistas “.

“ El presidente paraguayo escribió al presidente francés en este sentido condenando las declaraciones realizadas al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores paraguayo. », indicó el Elíseo. El gobierno paraguayo se desvinculó de los comentarios de Celeste Amarilla al considerarlos ” contrario a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana “.

Ellos ” se refieren exclusivamente al ejercicio de la responsabilidad individual ” Y ” no representan de ninguna manera la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo “, declaró también.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se sumó a este coro de desaprobación, condenando “ inequívocamente las declaraciones racistas vertidas contra Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. » “El mundo del fútbol y la sociedad en su conjunto se solidarizan con el capitán de la selección de Francia: debemos luchar contra el racismo y erradicarlo juntos”escribió el líder italo-suizo en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. La Federación Francesa de Fútbol (FFF), por su parte, denunció en un comunicado de prensa declaraciones “ despreciable e inaceptable ”, indicando proceder “ a un informe al ministerio público a efectos de actuaciones judiciales “.

Numerosos políticos franceses también condenaron los comentarios del senador paraguayo, incluidos dos candidatos a las elecciones presidenciales de 2027, Gabriel Attal (Renacimiento) y Jean-Luc Mélenchon (La Francia insumisa).

Podría haberse quedado ahí, excepto que… La noche del martes al lunes 7 de julio, el senador volvió a introducir una moneda en la máquina respondiendo al post de Kylian Mbappé, acusándolo abiertamente de misoginia. A ” tarjeta abierta » donde ella considera que tiene “ arrepentido » eliminando la publicación de “(el)haber sido maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser mestizo y latino. “. Un mensaje donde también exige una disculpa al jugador, afirmando que “ Francia debería culparte por tu comportamiento. “.

“ ¿Quién eres tú para llamarme indigno o despreciable cuando ni siquiera me conoces? ! ! ¡Pura y dura violencia de género! ! ! (…) Retírate conmigo, honra tu ciudadanía francesa y discúlpate. “, le pregunta al atacante, añadiendo que de lo contrario “ Podré emprender acciones legales por violencia de género “.