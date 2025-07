Bayrou amenazó con la censura por oposición después de la presentación de su programa de ahorro

A las 4 p.m. El martes 15 de julio, François Bayrou comenzó su presentación para reducir la deuda. Después de una larga presentación introductoria, alineó una larga lista de medidas de austeridad, “Cualquiera sea el riesgo” de una moción de censura, razón para la caída de Michel Barnier en diciembre de 2024. El gobierno “No intentes preservarte, no intenta durar”persistió al primer ministro antes de recordar en toda conciencia que tenía “No hay mayoría”, que él era “A merced de las oposiciones” Y “A las dudas de su apoyo”. Y, de hecho, los diferentes bordes políticos proclamaron rápidamente sus líneas rojas y sus amenazas de censura.









De hecho, incluso antes de que François Bayrou lanzara su PowerPoint sin costo y su Air Profesorial improvisado, a las 5 p.m. Y 5 minutos precisamente, ya estaba amenazado por la extrema derecha. “Ningún diputado de RN aceptará” La abolición de dos vacaciones, la medida insignia del primer ministro el martes, dijo en X (ex-twitter) el jefe del partido Jordan Bardella, criticando “Un ataque directo a nuestra historia, contra nuestras raíces, y contra Francia del trabajo”.





El chef de los Diputados de Lejano Marine Le Pen, por el momento no elegible en 2027 después de su condena, agregó con calma: “Si François Bayrou no revisa su copia, lo censuraremos”Ella amenazó, esta vez después del final de la presentación de ahorros drásticos para el presupuesto 2026. “Emmanuel Macron y François Bayrou no pueden dar ahorros reales y tener otro proyecto de ley para los franceses”ella deploró.





“Censuraremos esta política de desgracia”





En el otro lado del tablero de ajedrez, el líder de la rebelde de Francia (LFI) Jean-Luc Mélenchon pidió directamente a X “Bayrou lejos”juzgando que los anuncios del primer ministro para encontrar 43.8 mil millones de ahorros en 2026 alimentados “La carrera del abismo”. Y tirar: “Es urgente poner fin a Macronie”. Es el hecho de ” Guarda los muy ricos ” En el siguiente presupuesto que parece motivar a Jean-Luc Mélenchon.









Mathilde Panot, presidenta de los diputados rebeldes, abundó: ” Censuraremos esta política de infelicidad ” porque ” Bayrou declara la guerra social ».





La misma injusticia indigna a los socialistas … que no iban tan lejos como para blandir la amenaza explícita de censura; En enero pasado, los socialistas se abstuvieron de censurar al Primer Ministro en el presupuesto, así que se distanció de LFI. ” No es un año blanco que promete ser sino un año oscuro para los franceses “, Tonnée Olivier Faure, el jefe del partido cuando el diputado de Landes Boris Vallaud castigó un presupuesto” brutal ” Y ” inaceptable ». Los ambientalistas también, la amenaza no ha sido, por el momento, no blandida.





Las propuestas de François Bayrou se discutirán en la caída del parlamento durante el examen del proyecto de ley de finanzas para 2026, que debe presentarse a más tardar el martes de octubre. Discusiones que ya son muy, muy tormentosas.