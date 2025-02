Bardella se retira y cancela su discurso en Washington

Tiempo de lectura: 3 min.

Se espera que en la escena del CPAC este viernes en Washington el viernes entregue un discurso sobre los enlaces entre Estados Unidos y Francia, Jordan Bardella finalmente canceló su presencia, luego de la salvación nazi llevada a cabo por el ex asesor de Trump.





Por lo tanto, habría tardado 12 horas en Jordan Bardella, el presidente del Rally Nacional (RN), tomar su coraje en ambas manos y anunciar que no quería compartir la misma escena que Steve Bannon, autor de un saludo nazi, Cuando desde su intervención hasta la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Washington, el Gran Raout de los conservadores estadounidenses. El jueves, como conclusión de su discurso, el ex asesor de Donald Trump (sentenciado, entre otras cosas, a cuatro meses de prisión para obstruir la investigación del Congreso sobre el asalto contra el Capitolio del 6 de enero de 2021), había estirado su brazo derecho, después de haber cantado «Lucha, pelea, pelea» Y llamó a Donald Trump para correr por un tercer mandato …





El anuncio de RN se hizo este viernes, poco antes de las 3 p.m. A esta galería ayer, cuando no estuve presente en la habitación, uno de los altavoces permitió, por provocación, un gesto que se refiere a la ideología nazi «Dijo el presidente de la RN, que escribe (falsamente, por lo tanto) habiendo tomado «La decisión inmediata» para renunciar a su intervención «Programado para esta tarde durante el evento » -, para la ocasión, había secado la reunión organizada el jueves en Elysée de Emmanuel Macron para hacer un balance de la situación en Ucrania.





El comunicado de prensa, que evoca un » vocero No se moleste en mencionar el nombre de Steve Bannon. Sin embargo, cualquier cosa menos un desconocido: el partido de Marine Le Pen había convertido al ex asesor de Trump en su prestigio invitado durante el Congreso de Lille en 2018. «Muestra que Marine Le Pen tiene una red real, y también internacionalmente», Los aceites del partido fueron felicitados, muy felices de mostrar su proximidad a uno de los artesanos de la primera elección de Donald Trump en la Casa Blanca en 2016. «Déjalos llamar» racistas «. Deja que te llamen «xenófobo». Deja que te llamen «nativistas». ¡Úselo como una decoración! »»había lanzado notablemente a Bannon contra una sonrisa marina de Le Pen.









El mes pasado, el multimillonario Elon Musk, un nuevo hombre fuerte del campamento de Trump, ya había sido atrapado por el mismo gesto, hecho el día de la inauguración de Donald Trump. Pero, como el diputado del Yonne, Julien Odoul, el RN había tratado de defender al jefe de Tesla, denunciando el » pobreza de argumentos » de » la izquierda y el extremo izquierdo «: “Para la izquierda y la extrema izquierda, todos los oponentes son nazis, fascistas … es patético. Vemos la pobreza de los argumentos de estas personas. Elon Musk realmente transmitió su corazón al público. »»





«Es un niño pequeño, no un hombre»





Al anunciar en Extremis su discurso ante el CPAC-in que el eurodiputado francés Zemmouriste Sarah Knafo también participa, el presidente de la RN actúa el fracaso de su intento de unir con la extrema derecha a través del Atlántico y el apoyo de Donald Trump. En primer lugar, la principal parte interesada Steve Bannon, quien se burló de la reversión de la chaqueta de última hora del joven campeón de la extrema derecha francesa, este viernes: » Puedes citarme: «Es un niño pequeño, no un hombre» ». Aún más directo, en el micrófono con nuestros colegas en el «mundo»: «Si él no tiene las bolas para venir aquí, y para enfrentar estos medios, ella es una niña, y una niña no dirigirá a Francia. Esto es algo que Macron haría. »»





¿Bardella ha medido bien con quien estaba a punto de empeorar? La presencia del presidente en Washington no solo hizo feliz a la gente en el RN. « No hubo debate interno sobre la oportunidad de ir allí o mantener nuestra presencia. », Advirtió un marco en los últimos días. Una visita aún más extraña que un mes antes, fue el mismo RN quien se rió de la presencia de sus primos zemmouristas y ex Zemmouriste, Sarah Knafo y Marion Maréchal en mente, en la capital estadounidense al margen de las festividades de la inauguración de Donald Trump …





Cuando Marine Le Pen había recomendado una forma de prudencia con respecto a la administración Trump, el presidente de la RN desde entonces, por el contrario, ha multiplicado las declaraciones benevolentes al dar la bienvenida en particular al discurso, según él, de «Lucidez» Del vicepresidente estadounidense, JD Vance, autor de un cargo violento contra las democracias europeas la semana pasada, al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich. Este incómodo intento de aterrizar como el interlocutor privilegiado de los conservadores estadounidenses también lo llevó a tomar un ejemplo sobre la estrategia de Donald Trump para » reconciliar el voto popular y la élite económica «, Durante sus deseos a la prensa a principios de año, o llamar» rastrear para ser estudiado en serio «, El Proyecto de Purga de la Administración de los Estados Unidos dirigido por Elon Musk a través de su» Ministerio de Eficiencia del Gobierno «, una idea también tomada y alabada por Eric Ciotti, el aliado de RN en la Asamblea Nacional.