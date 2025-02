El parlamento adopta un texto pionero para prohibir los PFA en ciertos productos diarios

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



20 de febrero de 2025 a las 3:13 p.m. actualizó el



20 de febrero de 2025 a las 4:43 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







Legislación «Pionero» en la Unión Europea. La asamblea aprobada definitivamente este jueves 20 de febrero, un proyecto de ley ecológico que restringe la fabricación y venta de productos que contienen PFA, estos «Contaminantes eternos» Masivamente presente en la vida cotidiana, cuyo impacto en la salud de la salud y las autoridades públicas.









El texto, apoyado por la izquierda y la coalición del gobierno, contra el RN, fue aprobado en los mismos términos que en el Senado, por 231 votos a 51, y ahora podrá entrar en vigor.





El Ministro de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, apoyó el texto, mientras pidió un discurso matizado, «Siempre bajo la iluminación de la ciencia» Y «Sin caer en una convicción general de los PFA». “Hay miles de PFA. Algunos son bien conocidos, otros menos. Algunos son peligrosos, otros se consideran con bajo impacto «ella argumentó.





Una prohibición el 1 de enero de 2026





Casi indestructible y presente en la cantidad de objetos y productos, estos productos químicos per- y polifluoroalkyle, o PFA, se acumulan con el tiempo en el aire, el suelo, el agua, los alimentos y, en el cuerpo humano, especialmente en la sangre y las telas de los riñones o el hígado.





Si el conocimiento sobre los riesgos para la salud asociados con los diversos PFASS es insuficiente, incluso ausente, de la opinión misma de las autoridades de salud, se han señalado efectos nocivos sobre el metabolismo humano para varios «Contaminantes eternos».









El artículo insignia del proyecto de ley establece la prohibición del 1 de enero de 2026 la fabricación, importación y venta de cualquier producto cosmético, producto de pedo (para esquís) o productos de ropa textil que contenga PFA, con la excepción de ciertos textiles industriales o «Necesario para usos esenciales».





Un impuesto dirigido a fabricantes cuyas actividades conducen a descargas de PFA, según el principio de «Controlante-pagador»también aparece en el texto.





Utensilios de cocina no afectados





Si la ambición inicial del texto se ha reducido, con en particular la exclusión de los utensilios de cocina desde el campo de la prohibición, el reposacabezas Nicolas Thierry (ecologistas) todavía felicitaba a A «Enorme victoria» Después «Tres años de trabajo duro» «Pienso en todas las víctimas que sufren de contaminación química»le dijo a la prensa. El diputado espera que esta adopción marque «Un punto de inflexión»y demostrará que se enfrentó a las intensas campañas de cabildeo de los industriales, hay «Sin fatalidad».





Cuando el «Sociedad Civil» se moviliza, es «Posible revertir el equilibrio de poder»agregó Nicolas Thierry, recordando que hace un año, el gobierno no apoyaba su propuesta. Para Cyrielle Chatelain, Jefa de Diputados Ambientales, este texto es «Un brillo de esperanza»en un «Cuando pasamos de regresión a regresión ambiental».









En nombre de la RN, el salmón de emérico adjunto se ha alarmado con un texto que tendrá «Consecuencias dramáticas en el empleo y nuestra soberanía» al conducir a «Inundación» el mercado nacional de «Productos extranjeros que contienen PFA».





Agnès Pannier-Runacher respondió que el texto había sido «Trabajó (…) con los fabricantes» y que estaba al contrario para proteger a los fabricantes «Contra la competencia injusta, los que han hecho el esfuerzo de desarrollar tecnologías que les permitan prescindir de los PFA».





Otros cinco textos en estudio





El texto fue el primero del «nicho» del grupo ambiental y social, un día dedicado a sus iniciativas. Los diputados buscarán en la tarde en textos más divisivos, en particular que desear el establecimiento de un impuesto de piso del 2 % sobre el patrimonio de «ultra rico», aquellos con más de 100 millones de euros de patrimonio, inspirados en una propuesta de economista Gabriel Zucman.









La coalición del gobierno luchó en esta medida en el comité la semana pasada, pero el texto podría aprobar gracias a la abstención del RN.





Los otros cinco textos propuestos por los ecologistas tienen como objetivo establecer sobre una base experimental «Seguridad social alimentaria para todos», «Proteger de manera sostenible la calidad del agua potable», «Facilitar el acceso de los solicitantes de asilo al mercado laboral»prevenir «Despidos del mercado de valores» Y garantizar horarios diurnos para trabajadores de limpieza.





Todos fueron adoptados en el comité, que no prejuzga su destino durante la reunión. Y no todos no podrán ser examinados, los diputados necesariamente concluyen su trabajo a la medianoche.