Autonomía de Córcega: cuatro preguntas sobre la controvertida reforma constitucional que llega a la Asamblea Nacional

¿Qué autonomía para Córcega? Un delicado debate constitucional se abre este martes 16 de junio en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, entre los partidarios de mayores poderes de exención para responder a los desafíos de la isla, y quienes lo ven como un defecto en la cohesión de la República. Las discusiones están programadas para tres días, antes de una votación final el 23 de junio.

Al final de la jornada, los diputados abrirán los debates. El punto de partida de un camino largo e incierto, que se aprobaría – requiere una reforma constitucional – con el voto de las tres quintas partes de los parlamentarios reunidos en el Congreso de Versalles. Todo ello bajo la presión de los funcionarios electos corsos que hacen campaña por una autonomía real.

Este “Proyecto de ley constitucional para una Córcega autónoma dentro de la República” propone conceder a la isla una “Estado de autonomía dentro de la República”. Presentado al Consejo de Ministros en julio de 2025, adoptado por la Comisión de Derecho a principios de junio, el texto es la segunda modificación de la Constitución deseada por Emmanuel Macron, tras la inclusión de la “libertad garantizada” mujeres a recurrir al aborto.

Esta iniciativa se remonta a 2022, cuando Gérald Darmanin, entonces ministro del Interior, inició conversaciones con cargos electos corsos –a petición de Emmanuel Macron– para poner fin a la violencia en la isla provocada por la muerte en prisión del activista independentista Yvan Colonna, condenado a cadena perpetua por el asesinato del prefecto Erignac. Este proceso dice “de Beauvau” resultó en un texto votado casi por unanimidad por la Asamblea de Córcega en marzo de 2024.

El proyecto de revisión constitucional presentado por el gobierno menciona, en su primer párrafo, el reconocimiento de una ” comunidad “ Córcega y sus “vínculo singular con su tierra”. Una formulación que pretende satisfacer a los autonomistas y a los separatistas insulares, evitando al mismo tiempo la palabra ” gente “rechazada por el jefe de Estado y contraria a la Constitución, que “sólo conoce a los franceses”precisó el Consejo Constitucional en una decisión de 1991.

Estos términos deberían ser objeto de un intenso debate sobre el impacto que podría tener su constitucionalización. En julio pasado, el Consejo de Estado eliminó la noción de ” comunidad “ Córcega, por considerar que sería contrario al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (artículo 1ᵉʳ de la Constitución). Una señal de alerta que el gobierno no tomó en cuenta y prefirió mantener su acuerdo político con los electos corsos.

El segundo punto fundamental -y el más divisivo- del texto es la posibilidad que se da a la Colectividad de Córcega de adaptar las leyes y reglamentos nacionales, pero también de fijar sus propias normas, “en las materias donde se ejercitan sus habilidades” − ordenación del territorio, turismo, etc. Este derecho se regirá por una futura ley orgánica, cuyo contenido y calendario aún se desconocen. Si los poderes soberanos no han sido formalmente excluidos del posible ámbito de exenciones, el proyecto de ley prevé que los decretos o leyes adoptados en Córcega pasen por el Consejo de Estado o el Consejo Constitucional.

El 2 de junio, la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional adoptó el texto: sólo votaron en contra los Republicanos (LR), la Agrupación Nacional (RN) y La France insoumise (que exige garantías como una cláusula de “No regresión ambiental y social”) se abstuvieron, los socialistas, algunos ecologistas y los electores extranjeros votaron a favor de la antigua mayoría presidencial. Lo cierto es que el texto dista mucho de ser unánime. El diputado renacentista François Cormier-Bouligeon se opuso así al texto en una columna en “Figaro”, denunciando un cuestionamiento de la indivisibilidad de la República.

El mayor giro proviene del RN que, después de años de jacobinismo, defiende ahora la autonomía supervisada, debido a su nueva alianza con los identitarios corsos, subraya “Le Monde”. Un cambio de rumbo que no impide a Marine Le Pen criticar un texto en “Corse-Matin” “peligroso porque crea una ruptura con Francia”. El diputado de extrema derecha propone, en cambio, que el Gobierno o el Parlamento autoricen a la comunidad de Córcega a desviarse de un texto vigente en el resto del territorio. Si ella dice que está lista para votar ” contra “ Tal como está el texto, esta oposición atraería la hostilidad de los funcionarios electos corsos unos meses antes de las elecciones presidenciales.

La principal amenaza vendrá de la derecha, que tiene mayoría en el Senado y es hostil a cualquier revisión del estatus corso. El texto no se estudiará allí antes del otoño. “Escucho las palabras, los miedos, algunos dicen las fantasíasaseguró a “Figaro” la ministra de Descentralización, Françoise Gatel. Pero este texto debe leerse y entenderse por lo que dice y no por lo que no dice: la autonomía de Córcega en la República está claramente afirmada. Esto significa que Córcega sigue sujeta al derecho nacional, especialmente en el ámbito soberano, y al derecho europeo. »

El ex presidente del consejo ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, presionó al Parlamento, señalando la” enorme “ cuestión democrática. “Si el Parlamento nos cierra la puerta en la cara o si nos envía una señal negativa diluyendo este texto y cuestionando el acuerdo político que lo sustenta, ambos validados por una gran mayoría de funcionarios electos en la isla, incluidos todos los estratos y familias políticas, tendrá consecuencias inquietantes”.advirtió el alcalde de Bastia en “La Tribune Dimanche”.

Su sustituto al frente del consejo ejecutivo de Córcega, Gilles Giovannangeli, estará este martes por la mañana en el Palacio Borbón para reunirse con varios parlamentarios. Durante una sesión de la Asamblea de Córcega el pasado mes de mayo, la presidenta Nanette Maupertuis anticipó un posible rechazo del texto: “el status quo resultante sería un fracaso para todos”advirtió. “¿Quién aquí todavía quiere el status quo? »continuó Gilles Giovannangeli. En Córcega ya nadie.