En toda Europa, los precios del combustible se están disparando. Pero para responder a las preocupaciones de los ciudadanos que ven reducido su poder adquisitivo, los países miembros de la Unión Europea (UE) están optando por herramientas diferentes.

En Francia, el gobierno Lecornu anunció el martes una extensión y ampliación de las ayudas para los viajeros que viajan mucho. A “planta de gas” quien no “no responde al problema”fustigó al secretario general de la CGT este miércoles 23 de septiembre. Porque no sólo “es muy complicado hacer esta petición”dice Sophie Binet, pero además “Son 100 euros de una vez, pero 100 euros son un completo”.

Los precios en el surtidor no bajan y lo hacen desde hace varias semanas: de media en Francia, un litro de diésel cuesta 2,41 euros, mientras que un litro sin plomo de 95 cuesta 2,18 euros. En comparación, la media de la UE es de 2,16 euros por litro de diésel y de 2,06 euros por litro de gasolina sin plomo 95. Cualquiera que sea el combustible, Francia es el quinto país de la UE donde el repostaje es más caro, por detrás de Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Alemania.

Ante el aumento vertiginoso de los precios provocado por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, los países de la UE han implementado diferentes estrategias.

Por lo tanto, algunos países han decidido reducir los impuestos sobre el combustible, para reducir mecánicamente el precio en el surtidor. En España, por ejemplo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez decidió el pasado mes de marzo reducir el IVA del 21 al 10%, medida que finalizó el 1 de julio. Además, una reducción temporal del impuesto sobre los hidrocarburos ha permitido mantener los precios más bajos que en Francia: 46 céntimos de euro menos en el litro de gasóleo y 30 céntimos de euro ahorrados en el litro de gasolina sin plomo 95.

En Portugal, el gobierno de Luís Montenegro redujo el impuesto a los productos petrolíferos en marzo pasado. Un descuento de unos 25 céntimos de euro, según el presidente del Gobierno, además de una ayuda de 38 millones de euros para los sectores más expuestos. Los precios también son más bajos que en Francia: 14 céntimos de euro menos por el litro de gasóleo y 10 céntimos de euro menos por el litro de gasóleo 95. La estrategia es idéntica en Italia, donde la reducción de los impuestos sobre los carburantes permite ahorrar, respecto a Francia, 10 céntimos de euro por el litro de gasóleo y 8 céntimos de euro por el litro de gasóleo 95.

En Alemania, el gobierno de Friedrich Merz también anunció medidas para reducir el precio del combustible, que rondaría los 17 céntimos de euro. Mientras tanto, al otro lado del Rin los precios siguen siendo más altos que en nuestras estaciones: 13 céntimos de euro más por el litro de diésel y 18 céntimos de euro por el litro de gasolina sin plomo de 95 litros.

El 18 de septiembre, el gobierno alemán también anunció conversaciones con la industria petrolera con el objetivo de “ introducir, a más tardar el 1 de enero de 2027, un límite al precio del combustible basado en el modelo de Luxemburgo o Bélgica”. En todo Quiévrain no existen medidas de ayuda, pero sí un sistema de precios máximos fijados cada día, que no se pueden superar en las estaciones. Esto se determina en función del precio del barril de petróleo, pero también de los costes de transporte o de los impuestos especiales (un impuesto). Un mecanismo que permite ahorrar, respecto a Francia, casi 20 céntimos de euro en el modelo de 95 litros sin plomo. El precio, sin embargo, es casi similar por litro de diésel.

En Luxemburgo, el límite de precios es similar, a lo que se suma una reducción de impuestos de alrededor de 5 céntimos de euro. En comparación con Francia, el litro de diésel cuesta 18 céntimos de euro menos y el litro de gasolina sin plomo 95 cuesta 38 céntimos de euro menos. En Eslovaquia, el gobierno de Robert Fico anunció un límite de diez céntimos para los márgenes de los distribuidores de combustible. En las estaciones de este país del Este, el litro de diésel y el litro de gasolina sin plomo 95 son 37 céntimos de euro más baratos que en Francia.

Al igual que Francia, varios países han implementado ayudas específicas para sectores como la agricultura o la pesca. Otros también han introducido reembolsos de impuestos especiales o subsidios calculados sobre la base del consumo de combustible.

El premio al combustible más barato se lo lleva Malta (1,21 euros por litro de diésel y 1,34 euros por litro de sin plomo). ¿La solución? Precios fijos permitidos por subsidios estatales que absorben los aumentos de precios. Una política que, sin embargo, tiene un coste: el Gobierno de Robert Abela prevé dedicar unos 150 millones de euros a subvenciones energéticas en 2026.

Otra estrategia: Eslovaquia anunció una reducción de las tarifas ferroviarias. “Vamos a reducir a la mitad los precios de los viajes en tren en segunda clase”anunció el primer ministro Robert Fico. El gobierno portugués también presentó una ampliación de un pase de tren verde, a 20 euros al mes, que permite el uso de casi todas las líneas ferroviarias de Lisboa y Oporto.

Después de un costoso recorte del IVA, que desde entonces ha sido suspendido, Polonia quiere implementar un impuesto del 60% sobre los beneficios excedentes, también llamado “superganancias” – compañías petroleras. Los ingresos procedentes de este impuesto, que serían del orden de mil millones de dólares, permitirían financiar reducciones de los precios de los combustibles.