Achraf Hakimi será juzgado por violación, te resumimos el caso

El defensa del PSG había intentado en varias ocasiones evitar un juicio pero el Tribunal de Casación confirmó este miércoles su remisión al tribunal penal departamental por violación. El “New Obs” lo resume todo.

Achraf Hakimi, capitán de la selección marroquí, está acusado de presuntos hechos ocurridos la noche del 24 al 25 de febrero de 2023 en Altos del Sena. Una joven de 24 años acudió entonces a una comisaría y acusó al futbolista de haberla violado.

La denunciante dice que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram, una semana después de que se separara de su esposa y madre de sus dos hijos. Ella se dirige a su casa, en un VTC ordenado por el jugador. Aún según sus declaraciones, él la besó y luego la tocó sin su consentimiento, antes de violarla. Luego logró apartarlo antes de que un amigo, contactado por SMS, viniera a recogerla.

La barandilla, abandonada en la comisaría el día de los hechos, se filtró poco después, el 27 de febrero, en “le Parisien”. Se abre entonces una investigación previa y se vuelve a escuchar a la presunta víctima para presentar denuncia, acompañada de su abogada, Raquel-Flore Pardo. El defensa del PSG fue inmediatamente acusado y puesto bajo supervisión judicial el 2 de marzo.

A continuación, varios jueces llevan a cabo una investigación, escuchan a los testigos y realizan evaluaciones psicológicas de ambas partes. Incluso se escucha a Kylian Mbappé, entonces compañero de Achraf Hakimi. El 26 de febrero de 2026 finalmente se emitió una orden de procesamiento que exige un juicio por violación contra el jugador: cita también, según RMC, las palabras del capitán de la selección de Francia. Este último enviará finalmente en mayo un nuevo certificado para aclarar las declaraciones.

Achraf Hakimi y su abogada, Fanny Colin, han apelado esta orden. Durante la audiencia ante la sala de instrucción en mayo, el jugador solicitó la desestimación de los cargos en su contra. El Tribunal de Apelación de Versalles finalmente decidió lo contrario y confirmó su remisión a juicio en julio. Una decisión vivida entonces como “victoria judicial” para el denunciante, que testificó por primera vez en la prensa en un artículo en “Mediapart”, publicado el 18 de junio.

Pero el futbolista recurre entonces a la Casación, la última vía de recurso dentro del sistema judicial francés. Sin éxito, según confirma la decisión hecha pública este miércoles. Aún no se conoce la fecha del juicio. En declaraciones a “Le Monde”, la abogada del jugador, Fanny Colin, indica que “Los hechos imputados al Sr. Hakimi, y que él ha negado firmemente desde el primer día, no han sido examinados por el Tribunal de Casación. Lo serán durante el juicio en el que todos los elementos de la defensa serán presentados pública y contradictoriamente.

El capitán de Marruecos, por su parte, siempre ha denunciado ” FALSO “ acusación, declarando estar a la espera de juicio “impacientemente”. Pese a la gravedad de las acusaciones y mientras el Tribunal de Apelaciones de Versalles investigaba su caso en pleno Mundial, el jugador declaró que estaba en “una muy buena etapa, tanto a nivel personal como profesional”. “Me siento muy bien, estoy rodeada de buena gente que me ayuda a centrarme en lo esencial, y la verdad es que este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Espero seguir así el mayor tiempo posible.”dijo.

Hakimi recibió apoyo desde el inicio del caso. por su club, el Paris Saint-Germain, quien había afirmado en un comunicado de prensa su “Apoyo al jugador, que negó firmemente las acusaciones y depositó su confianza en la justicia”. Este asunto no puso en duda su participación en el Mundial, a diferencia del centrocampista de la selección de Ghana, Thomas Partey. Acusado de violación y agresión sexual en el Reino Unido, un tribunal canadiense le negó el visado para entrar en Canadá.