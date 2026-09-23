Precios de combustible, impuestos, olas de calor... cuando los políticos tienen poca memoria

¡Dos euros con treinta y nueve céntimos! El precio del litro de diésel ha batido un nuevo récord. Pescadores descontentos, grandes apostadores en la brecha… Los medios de comunicación sólo hablan de eso, ignorando a menudo, a diferencia del invierno pasado, las causas geopolíticas de esta crisis petrolera: el ataque lanzado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán y sus consecuencias en cascada.

En este arranque preelectoral, es más bien el rumor de un posible despertar de los “chalecos amarillos” lo que está encendiendo las redes sociales. La situación social se consideró lo suficientemente explosiva como para que Emmanuel Macron decidiera hablar y recordarnos que con las finanzas públicas en rojo escarlata, “cueste lo que cueste”, se acabó. Cerró así la puerta a los líderes políticos que piden una ayuda más masiva, un límite a los precios del combustible o incluso una reducción de sus impuestos.

Cuando sabemos que algunos franceses viven al céntimo más cercano a partir del día 15 del mes, podemos sentirnos tentados a lamentarlo. Pero también nos puede sorprender que nuestros políticos tengan tan poca memoria. ¿Se han olvidado de otro disco que también estuvo en primera plana de los informativos hace un mes? 42°C en Nantes (Loira Atlántico), 46°C en (Hérault)… Las olas de calor del verano provocaron casi 8.000 muertes excesivas, alimentaron incendios que asolaron casi diez veces la superficie de París y costaron al menos 0,1 puntos de crecimiento.

Sin embargo, las medidas de emergencia necesarias para apoyar el poder adquisitivo son las mismas que, al apoyar el uso de coches térmicos, están alimentando las olas de calor del mañana. El ejemplo más llamativo es el llamamiento de Bardella (RN) y Retailleau (LR) para que se supriman los certificados de ahorro energético (CEE), acusados ​​de engordar unos céntimos el litro en el surtidor, mientras que este sistema permite financiar la transición ecológica. Sin CEE, no hay arrendamiento social para coches eléctricos. Lástima para estos modestos franceses a los que la RN, sin embargo, dice defender…

Una vez más, el corto plazo (nuestro poder adquisitivo) impacta el largo plazo (el cambio climático). NUESTRO “miopía democrática”para utilizar la expresión de Pierre Rosanvallon, ha vuelto a sorprender: vemos de cerca pero no de lejos. Un clásico, ya que se trata, según el historiador, de un problema intrínseco a las democracias, que obtienen su legitimidad de la posibilidad del pueblo de expresarse regularmente en el contexto de las elecciones. Pero estos instalan un “tiranía del presente”. A riesgo de ampliar las desigualdades entre generaciones. ¿Cómo evitar esta trampa? “La democracia debe caminar sobre dos pies. Si los políticos deben cambiar con frecuencia, deben mirar al largo plazo”afirma Rosanvallon, que aboga por la creación de una “Parlamento del futuro” quién llevaría la voz de los jóvenes.

Por el momento, se está construyendo otro método para liberar a la democracia de la prisión del presente: se trata de convenciones ciudadanas, destinadas a trazar formas de superar problemas que resistan el simplismo. La reunión sobre el clima de 2019 no cumplió sus promesas, ya que Emmanuel Macron renunció a seguir sus recomendaciones. Pero otro, al final de su vida, en 2023, permitió alcanzar un compromiso cristalizado en una ley aprobada de forma transpartidista.

Este otoño, han comenzado dos nuevas convenciones. Uno de ellos, liderado por el CNRS y albergado por la Universidad de Lille, pide “escribir juntos la democracia del mañana”contra la polarización de los debates y la desconfianza ciudadana. El otro, lanzado por el ingeniero Jean-Marc Jancovici y su Shift Project, y asociado –esto es una innovación– a una plataforma digital en la que cualquier ciudadano puede contribuir, debe lograr acuerdos sobre los grandes dilemas de nuestro tiempo. Clima, pero no sólo: hablaremos de temas enojados. Por ejemplo, ¿deberíamos imponer una transición rápida a la electricidad para cumplir objetivos ecológicos, a riesgo de destruir empleos y debilitar los presupuestos familiares? O frenar en detrimento del clima…

Cuando finalice su trabajo este invierno, quedará convencer a los candidatos para que adopten sus conclusiones. Incluso si esto nos lleva más allá de 2030. Para que ya no hablemos de poder adquisitivo sin pensar en una ola de calor. Y viceversa.