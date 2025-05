Audiencia de Bayrou en el caso de Betharram: el Primer Ministro expande al co -autorizador Lfi Paul Vannier

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



14 de mayo de 2025



15 de mayo de 2025

Tiempo de lectura: 1 min.







Convocado para explicar, el primer ministro adoptó un tono ofensivo, Como puede ver en el video en la parte superior del artículo.. Escuchado por la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional sobre su conocimiento de la violencia que ocurrió en el establecimiento de Notre-Dame-de-Bétharram cerca de Pau, François Bayrou acusado este miércoles 14 de mayo, el co-recortador y el diputado La Francia Insumise (LFI), para querer querer querer querer “NUNSE UNA JUELE DE ESCANDAL”el trato en particular de “Mentiroso”.









“Sr. Vannier, ya describí su método que consiste en tratar de dibujar la realidad para nutrir un juicio en escándalo. Este método, si puedo, no lo dejaré prosperar”dijo el primer ministro, quien repitió esta acusación en numerosas ocasiones. “No leo MediaPart, es higiene personal”también golpeó, en referencia al periódico en línea detrás de muchas revelaciones en el asunto de Betharram.





El rebelde no es el único que ha sido atacado. François Bayrou explicó que tenía “No tuve la sensación” que la comisión de investigación fue “Totalmente objetivo”durante un incidente que se le opone al presidente de la Comisión, la diputada socialista Fatiha Keloua Hachi.





El Primer Ministro solicitó la producción de un extracto de video de una audiencia previa de la Comisión de Investigación, la del ex profesional en Betharram Françoise Gullung. Luego acusó a la comisión de haber hecho un “Informe Falky” De esta audiencia en una atmósfera de tensión, los diputados modernos presentes en la sala en apoyo de la solicitud del Primer Ministro.





Bayrou vino con el libro “La Loute” en LFI





El primer ministro dedicó su audiencia a “Víctimas”. “Si mi presencia como objetivo político permitió que aparecieran estos hechos, este” #MeToo “de la infancia, entonces habrá sido útil”dijo. Las revelaciones sobre Betharram se han publicado en otras instituciones católicas.





A veces usando un tono de desafío, François Bayrou denunció de inmediato “Instrumentalización” política comercial para ” cayó “ EL ” gobierno “ Después de haber jurado, poco después de su llegada a las 5 p.m., para decir la verdad sobre un caso que envenena su acción en Matignon.









El Jefe de Gobierno había planteado el libro “La Meute” en su investigación, publicado la semana pasada, relacionada con el funcionamiento altamente criticado de LFI, del cual Paul Vannier es uno de los diputados más destacados.





“Mantengo la declaración que es mía. No tenía otra información como el Ministro de Educación Nacional» (1993-1997) “Y no me he beneficiado de ninguna información privilegiada”respondió al primer ministro durante uno de los muchos intercambios en tiempo con el LFI electo.