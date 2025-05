Por

16 de mayo de 2025



16 de mayo de 2025 a las 7:02 p.m.

El Tribunal de Auditores nuevamente fijó las cuentas de la Rama Familiar del Seguro Social, este viernes 16 de mayo, evaluando 6.300 millones de euros “La cantidad de errores no corregidos por las acciones de control interno”.





“6.300 millones de pagos industriales, pero también se encontraron servicios no remunerados a fines de 2024, que nunca se regularizarán”subraya la jurisdicción financiera en un comunicado de prensa, juzgando esta cantidad “Particularmente alto”.





Ella señala “Errores relacionados con los datos tomados en cuenta para proporcionar servicios”y no corregido después de veinticuatro meses. “Estos errores representan el 8 % de la cantidad de servicios y la preocupación en particular el RSA, el bono de actividad y la ayuda de vivienda”subraya la institución. “En particular, más de una cuarta parte de los montos pagados bajo el bono de actividad se ve empañado por los errores”ella señala.









Por lo tanto, ella se declara en “La imposibilidad de certificar” Las cuentas del Fondo Nacional de Asignación Familiar (CNAF) para 2024, como ya lo había hecho en 2022 y 2023.





La solidaridad en la fuente “debería reducir el riesgo de error”





Estas diferencias se deben principalmente a “Errores cometidos por los beneficiarios cuando cumplen sus declaraciones de recursos”explicó Nicolas Grivel, Director Gerente de CNAF a AFP. Destaca un mayor riesgo de errores para el ingreso de solidaridad activa (RSA) y el bono de actividad, que se calculan a partir de las declaraciones cumplidas por los beneficiarios relacionados con sus ingresos recientes.





Con el nuevo sistema de solidaridad en la fuente, desplegada desde marzo en Francia, las declaraciones de los beneficiarios son “Precañado sobre la base de la información proporcionada por el empleador, el trabajo del trabajo o el seguro de salud, lo que debería reducir el riesgo de error”agregó.









En 2023, los fondos de asignación familiar (CAF) pagaron 104.5 mil millones de euros en servicios a 13.5 millones de hogares. Estos servicios incluyen ingresos de solidaridad activa (RSA), bonificación de actividad, asignaciones familiares, subsidio de apoyo familiar, subsidios de vivienda, asignación de adultos discapacitados (AAH).





Evaluación “incompleta” de fraude de seguros de salud





Para las otras cuatro ramas del Seguro Social (enfermedad, pensiones, autonomía, accidentes ocupacionales y enfermedades ocupacionales), el Tribunal de Auditores certifica “Con reserva”como en años anteriores.





Para la sucursal de la enfermedad y el Fondo Nacional de Seguro de Salud (CNAM), el Tribunal Financiero indica que “La cantidad estimada de errores que afectan las regulaciones de los costos de salud se deterioran en comparación con 2023 y alcanzó 3.300 millones de euros, contra 3.1 mil millones en 2023”.





Ella también señala que la evaluación del CNAM del fraude “Es viejo” y puerta “En un perímetro aún incompleto”. La estimación actual del CNAM está entre 1.4 y 1.900 millones de euros. “La recién otorgada compensación diaria de quince está mal”tenga en cuenta la corte.





Con respecto a la sucursal de jubilación y el Fondo Nacional de Seguros del Antiguo Avital, el Tribunal de Auditores mantiene sus reservas pero menciona el progreso. Entonces “Uno de cada diez servicio de jubilación otorgado a ex empleados tiene un error financiero”contra uno de cada ocho en 2023.